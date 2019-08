Toque de atención de Márquez a Lorenzo

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue crítico con la actitud de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, recién reaparecido, al afirmar que "hay que estar a las buenas y a las malas".

Lorenzo rechazó atender a los medios de comunicación españoles tras la conferencia oficial del Gran Premio de Gran Bretaña. "Seguramente que quiera evitar preguntas, como se ha visto en la conferencia de prensa en inglés con la pregunta estrella -en referencia a los movimientos o conversaciones que durante su convalecencia se realizaron con Ducati-".

"Quizás fue en el calentón, quizás en casa, pues con las dudas se movió hacia un lado y hacia otro, sin pensar bien las consecuencias", señaló al respecto el líder del mundial de MotoGP.

"Al final, cuando te comprometes con un proyecto ganador como es Honda, pues tienes que seguir con ese proyecto y, como la frase que lleva él en el casco, si eres un campeón pues tienes que demostrar que cuando confías en algo lo tienes que hacer", resaltó al respecto de la decisión de su compañero el piloto de Repsol Honda.

En lo estrictamente deportivo Marc Márquez reconoció que vio en un par de ocasiones la carrera de Austria, en la que le batió en la última curva de la última vuelta el italiano Andrea Dovizioso y afirmó tener claro "donde fue nuestro error".

"Pero lo más importante para mí es que en una pista en la que él la tenía marcada para recuperar puntos, una de las mejores para su moto, acabamos luchando hasta la última curva y eso es lo más significativo del fin de semana, aunque lo más importante es seguir pensando en el campeonato", continuó Márquez.

En cuanto a las condiciones del circuito de Silverstone, el piloto de Repsol Honda dijo que "en bici sí está bien, pero cuando sales en moto cambia completamente ya que la adherencia no la puedes entender, pero se ve que la tolerancia en toda la pista es muy baja y eso quiere decir que hay muy pocos baches".

"Esperemos que sea así y en caso de lluvia, que no parece que vaya a haber, que se pueda rodar bien y, en caso de seco, que podamos disfrutar porque el año pasado no fue agradable", continuó Marc Márquez.

Y, como era lógico, la renovación de su hermano Alex con su actual escudería de Moto2 fue motivo de comentario y Marc afirmó que "al final un piloto tiene que ir donde confía y quiere; ir a un sitio sin estar convencido es mejor seguir disfrutando donde se está, tiene la categoría por la mano e intentará ganar el título y si no, pues yo creo que el año que viene se verá".

"Los pasos hay que darlos cuando toca, pues se ha visto con Zarco en KTM que si no estás motivado, no estás confiado al ciento por ciento en un proyecto, es difícil subirse a una moto a 350 por hora", comentó Márquez refiriéndose a la decisión de su hermano, comparando el comento con el del francés Johann Zarco, quien al no estar cómodo con la KTM de MotoGP ha decidido bajarse de la moto al final de la temporada y renunciar a su segundo año de contrato.

"Mi hermano está demostrando que es capaz de todo y que es el piloto más completo de la categoría, pero lógicamente tiene que mantener este nivel, se está ganando un sitio en MotoGP y esto no tiene secretos, no vale ser hijo de... o apellido de éste..., lo tienes que demostrar en pista y lo está demostrando", arguyó el líder del mundial de MotoGP del equipo Repsol Honda.

"Por sus características tiene que elegir lo que le vaya mejor, pero también tiene que hablar en pista para tener más opciones de elegir, para mí sería un sueño pero cada uno tendrá sus secretos dentro de la pista porque cada uno mira por sus intereses"", señaló sobre las opciones de fichaje en su paso a MotoGP.