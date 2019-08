Quartararo, el más rápido en los libres de Silverstone

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha), en MotoGP, el español Jorge Navarro (Speed Up), en Moto2, y el italiano Tony Arbolino (Honda), en Moto3, fueron los más rápidos este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, en la toma de contacto con la duodécima cita del Campeonato.

En una jornada muy rápida en todas las categorías, el 'rookie' de la categoría 'reina' Fabio Quartararo (Yamaha) firmó el mejor tiempo, récord del reasfaltado Silverstone con un 1:59.225 que inicialmente fue anulado por sobrepasar los límites de la pista, pero readmitido y dado por bueno por Dirección de Carrera tras revisar con detenimiento la acción.

De este modo, el francés logró junto a Maverick Viñales (Yamaha), Valentino Rossi (Yamaha) y Cal Crutchlow (Honda) unirse a Marc Márquez (Repsol Honda) en el selecto club de los pilotos en rodar por debajo de los dos minutos.

El de Cervera, que firmó un estratosférico 1:59.476 en la FP2 para rebajar inicialmente su propio récord previo en el trazado (1:59.941) y yendo al límite, vio ya desde su 'box', pensando en el sábado, cómo Quartararo le arrebataba su récord. Pese a ello, en una sesión en la que el líder se fue al suelo en la curva 8 sin consecuencias, lideró la tanda hasta ese minuto final loco.

Y es que en sus últimas vueltas, varios pilotos sacaron jugo al nuevo asfalto del trazado británico donde brillaron las Yamaha. De hecho, Viñales rodó en 1:59.765 y fue el primero en batir el récord, y Dirección de Carrera, al igual que con Quartararo, también revocó su decisión de anular la vuelta de Valentino Rossi de 1:59.937.

El local Cal Crutchlow cerró el 'Top 5' (1:59.993), mientras que el principal rival de Márquez, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) encabezó el siguiente grupo con 2:00.110. Además, Jorge Lorenzo (Repsol Honda), en su regreso tras dos meses de baja, registró el peor tiempo de la jornada con un 2:02.907 a más de tres segundos y medio de Quartararo.

Mientras, en Moto2, el mejor fue Jorge Navarro, que también firmó el nuevo récord de la pista en Silverstone en la categoría intermedia con un crono de 2:04.993, con el que superó a Remy Gardner (Kalex), quien en su última vuelta firmó la segunda plaza pese a ir con tiempo de primera posición virtual hasta el último sector, mientras que el también español Augusto Fernández (Kalex) fue tercero.

El líder del campeonato, Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) terminó sexto (2:05.418). El catalán estuvo entre los pilotos de cabeza durante la rápida FP2 pero, en su último intento de vuelta rápida, se fue al suelo en la curva 14 y no sólo no pudo rebajar su crono sino que vio, pese a poder llegar bien a 'box' y no sufrir consecuencias físicas, cómo varios pilotos le superaban.

Por último, en Moto3, el más rápido de la jornada fue Tony Arbolino (Honda), si bien logró su 2:12.008 en la primera sesión. Un tiempo imposible de alcanzar por el resto de pilotos y que es el nuevo récord absoluto de la pista en la categoría pequeña, superando por cuatro décimas el tiempo de Jorge Navarro de 2015.

Al término de la jornada, el italiano sacó 216 milésimas al español Albert Arenas (KTM) y 244 a Lorenzo Dalla Porta (Honda), líder del campeonato y que tomó ventaja sobre Arón Canet (KTM), al que aventajó en cuatro décimas. Los pilotos del Estrella Galicia 0,0 Alonso López y Sergio García Dols terminaron en 16ª y 17ª posición, respectivamente.