Marc Márquez reta a Lewis Hamilton a una carrera... y este le responde

Marc Márquez, dominador de la categoría de MotoGP, y Lewis Hamilton, su homólogo en la Fórmula 1, podrían verse las caras en una carrera: primero de en un coche de Fórmula 1 y después con una moto. Así lo desvela el piloto español en una entrevista con el 'Daily Mail' al ser preguntado sobre un posible 'reto' entre ambos campeones del Mundo. "Sería interesante. Un cara a cara, primero con un coche de Fórmula 1 y luego con una moto... sé que Hamilton está montando en moto y lo hace muy bien", declara.

"A veces le hablo por las redes sociales y espero, como mínimo, conocerlo. Estuvimos a punto el año pasado, pero teníamos compromisos y no pudimos", comenta el piloto español en su entrevista.

El británico recogió el guante y aceptó. Su respuesta fue por Instagram. "Vamos, hermano. No puedo esperar a juntarnos y correr juntos algunoa vez" ("let's go bro! Can't wait to meet and ride together sometime").