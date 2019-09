Vídeo: Susto de Canet en la primera jornada de libres

El español Albert Arenas (KTM) validó como el registro más rápido el que obtuvo por la mañana en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de San Marino de Moto3 que se disputa este fin de semana en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.



Arenas, que rodó en la primera sesión este viernes en 1:42.824 no pudo rebajar ese registro en la segunda ronda, en la que marcó un mejor tiempo de 1:43.017, que también fue el más rápido de la categoría, aunque al disputarse esa tanda con temperaturas mucho más altas no pudo acercarse al crono matinal.



En cualquier caso, el piloto español del equipo de Jorge Martínez "Aspar" se convirtió en la referencia para todos sus rivales, entre los que el italiano Niccolo Antonelli (Honda) y el argentino de origen español Gabriel Rodrigo (Honda), fueron quienes estuvieron más cerca, a poco más de una décima de segundo.



El líder del mundial, el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda) si pudo "arañar" algunas décimas a su mejor tiempo personal, pero ello no le permitió mejorar en la clasificación, en la que ocupó la octava plaza y peor suerte tuvo su rival directo en la lucha del campeonato, el valenciano Arón Canet (KTM).



Canet, que por la mañana había sido sexto, tuvo que dar por bueno ese registro puesto que en la sesión vespertina cayó hasta una retrasada vigésima sexta posición, después de sufrir una dura caída, si bien en el cómputo global de la jornada fue undécimo. Canet está segundo en la general del Mundial, a catorce puntos del líder Dalla Porta.





? @aroncanet44's afternoon ends early!



Thankfully, the Spaniard is up on his feet after this highside! ?#SanMarinoGP ????? pic.twitter.com/WriHP6umkQ