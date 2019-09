Rossi: "Si volvemos a la situación de 2015, a Márquez le va a fastidiar más que a mí"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), protagonista este sábado de un incidente con el español Marc Márquez, comparó lo sucedido esta jornada con lo que pasó en Argentina 2018.

Rossi señaló que la situación le recordaba "más" al incidente de Argentina 2018. "Cuando me tiró (Márquez) sin ningún motivo", subrayó.

"Él ha tratado de pasarme en el 'curvone', sabiendo que me iba a fastidiar la vuelta, pero le ha salido mal y se ha ido por lo verde y yo he probado a pasarle de nuevo, para intentar salvar mi vuelta", explicó Rossi.

"Estaba empujando al cien por cien y él me adelantó en la curva once y me hizo perder mucho tiempo. Intenté devolverle el adelantamiento en la horquilla, pero perdí la oportunidad", afirmó Rossi, y agregó que no se dio cuenta de que hubiese pisado lo verde en la curva seis, como afirma Márquez.

Hubo quien comparó la situación con Sepang en 2015, pero Valentino Rossi aseguró: "Si se vuelve a reavivar lo de 2015, a él le va a fastidiar más que a mí. Me sabe mal, porque, aunque estas cosas pueden pasar, esperaba ser un poco más rápido en la segunda clasificación y salir más arriba porque el ritmo que tenemos no es malo. Será una carrera dura, pero no estoy lejos".

"Estaba intentando entrar en la curva", pero "me ha bloqueado dejándome sin posibilidades de entrar", añadió sobre el incidente con Márquez, del que antes habló el catalán.

"Su gesto con la mano tampoco he entendido qué quería decir y en ese momento tampoco me importaba mucho", dijo Rossi.

Dirección de Carrera, tras escuchar a ambos, decidió no sancionar, y considerarlo un incidente de carrera.