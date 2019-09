Carlos Tatay: "Mis padres eran de ir a Mestalla pero lo mío eran las motos"

Con apenas 16 años, Carlos Tatay está a un paso de fichar por un equipo del Mundial de Moto3 para 2020 y no es para menos. Y es que este joven piloto de Alaquàs se convirtió el pasado fin de semana en el primer valenciano y el segundo español en proclamarse campeón de la prestigiosa Red Bull Rookies Cup. Un título que celebró desde el tercer cajón del podio a falta de la última carrera en Motorland.

Ya en casa de nuevo y en declaraciones a SUPER, Tatay destaca que «había que rematar el trabajo en Misano. Ha sido una temporada ideal, en la que todo ha ido muy bien, lo teníamos de cara y pudimos cerrar el campeonato y celebrarlo con la familia, pero hay que seguir trabajando, aunque la última carrera que queda es solo para disfrutarla, sin presión por el título».

Sobre su ya histórica carrera en Misano, añade que «desde el día anterior hablé con mi manager y con mi mecánico y quedamos en afrontar la carrera de Misano como una más, sin pensar en el campeonato. Intenté escaparme en varias ocasiones, pero no fue posible. Me reservé luego para las últimas vueltas y logramos una tercera posición que me supo a gloria y que me valía para celebrar el título en Misano».

Y todo en un campeonato en el que ha logrado nueve podios en diez carreras. «Solo se me escapó el podio en la primera carrera de Austria, cuando tuve un fallo en la salida y me marcaron un drive-trough, pero las otras carreras han sido muy buenas, un campeonato ideal, de esos que pocas veces se tienen».

Gracias a él está a un paso del Mundial de Moto3, con negociaciones avanzadas con un equipo. «Estamos negociando, se ocupa mi manager y mi gente de alrededor, estamos a punto de cerrar mi fichaje por un equipo para correr el Mundial de Moto3 y esperamos poder anunciarlo pronto. Sería la guinda a la temporada», señala el campeón de la Red Bull, quien de cara a su primer año en el Mundial espera «aprender, disfrutar al máximo de esta experiencia y hacer lo mejor posible sin renunciar a nada».

De momento, aún disfruta del premio a su trabajo desde los tres años, cuando se subió por primera vez a una moto. «El trabajo, esfuerzo y sacrificio de tantos años empieza a dar sus frutos y gracias a todo ello he podido hacer realidad un sueño. Además, no había pensado que podía ser el primer valenciano en ganar este campeonato y estoy muy satisfecho».

Tatay aclara que «lo del 99 no es por Lorenzo, cuando yo me lo puse tenía 3 años y Lorenzo aún llevaba el 48. Ha sido simple coincidencia». Y de sus inicios recuerda que «salgo de una Escuela de Motociclismo (KSB Sport) y después estuve un año en la Cuna de Campeones. Luego empecé con mis managers, la familia Calabuig y el Ajebo Racing Team, con los que empecé en los circuitos grandes. Gracias a esa familia he podido conseguir todo esto, sin ellos no sería posible».

Del mismo modo agradece el apoyo de sus padres para poder dedicarse al motociclismo desde pequeño pese a no compartir afición con ellos. «En mi familia no ha habido nadie con afición por el motociclismo, ni mi padre, ni mi madre ni mis abuelos. Mis padres eran de ir a Mestalla pero lo mío eran las motos, desde la primera vez que las vi en televisión». Ahora ve su sueño del Mundial más cerca, mientras se fija en otros pilotos. «Tengo varios referentes, Maverick Viñales, Marc Márquez y Aleix Espargaró».