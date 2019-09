¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón ya en Tailandia?

Marc Márquez ha dejado el Mundial de MotoGP prácticamente sentenciado con su victoria en el Gran Premio de Aragón. El piloto catalán de Honda podría coronarse ya en la próxima carrera, el GP de Tailandia, si le saca dos puntos a Andrea Dovizioso, que este domingo hizo una de sus mejores carreras.

Márquez aventaja en 98 puntos a Dovizioso a falta de cinco carreras, con 125 puntos en juego. Solo el italiano sigue con mínimas posibilidades de arrebatarle el título, y para aplazarlo necesita acabar por delante del español.

Las 14 posibilidades para que Márquez sea campeón en Tailandia son estas:

Si gana la carrera

Si es 2º y Dovizioso no gana

Si es 3º y Dovizioso no es 1º o 2º

Si es 4º y Dovizioso no acaba en el podio

Si es 5º y Dovizioso es 7º o peor

Si es 6º y Dovizioso es 8º o peor

Si es 7º y Dovizioso es 9º o peor

Si es 8º y Dovizioso es 10º o peor

Si es 9º y Dovizioso es 11º o peor

Si es 10º y Dovizioso es 12º o peor

Si es 11º y Dovizioso es 13º o peor

Si es 12º y Dovizioso es 14º o peor

Si es 13º y Dovizioso es 15º o peor

Si es 14º y Dovizioso no puntúa