Josep Miquel Moya: "Cheste se merece estar en el Mundial de MotoGP todos los años"

El Circuit Ricardo Tormo presentó el cartel del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, elegido por más de 4.000 aficionados entre tres propuestas lanzadas hace meses en su página weboficial. Marc Márquez y Valentino Rossi en modo videojuego de finales de los 90, cuando fue inaugurado el trazado, ilustran el diseño de la agencia valenciana Rodando.

La presentación, celebrada este miércoles en la Conselleria de Deportes, contó con la asistencia de varios de los pilotos valencianos que disputarán del 15 al 17 de noviembre las carreras de las cuatro categorías, al incluirse en esta edición las dos pruebas finales de la Copa del Mundo de MotoE o motos eléctricas, en la que Héctor Garzó cuenta con opciones de proclamarse campeón.

Junto al de Paterna estuvieron Arón Canet, segundo clasificado en el Mundial de Moto3, Jorge Navarro, segundo en el Mundial de Moto2, y Carlos Tatay, campeón de la Red Bull Rookies Cup y que dará el salto al Mundial de Moto3 en 2020 con el equipo Reale Avintia. No pudieron asister por diferentes motivos Iker Lecuona y Jaume Masià, este recién operado tras su caída en Aragón.

Gonzalo Gobert, director del Circuit Ricardo Tormo, destacó la presencia de "cinco pilotos valencianos" en una última cita del campeonato en la que "Marc Márquez camina hacia su octavo título, y en la que podría superar en Cheste el récord de 400 puntos de Jorge Lorenzo".

Entre las novedades, Gobert destacó las dos carreras de MotoE, que llegan a un "circuito perfecto para las motos eléctricas, con una cuerda no muy larga, y en el que esperamos ver a un piloto de casa como Héctor Garzó proclamarse campeón".



Novedades para los aficionados

Tras las lluvias del pasado año, el director del trazado comentó que se "ha compactado la zona de acampada tras las intensas lluvias del año pasado, para no sufrir, y se ha llevado fluido eléctrico para autocaravanas, mientras que los aficionados llevarán pulseras en lugar de su entrada para poder entrar". "También se han acabado los accesos al polígono, con una rotonda de distribución que ayudará a filtrar el tráfico, y un monolito de los campeones que saluda de frente", explicó.

Josep Miquel Moya, director de deportes de la Generalitat, dio la bienvenida a los pilotos y felicitó al Circuit "por un nuevo lleno y un gran índice de ocupación". "Deseo suerte a los pilotos que tenemos. Esperamos ver a Héctor campeón de MotoE, a Jaume Masià recuperarse, y a Jorge Navarro verle arriba tras una remontada espectacular en la segunda parte de la temporada. Y a Arón, no es por meterle presión, pero no le dejaremos salir ni no es campeón", bromeó antes de destacar la gran temporada del campeón de la Rookies Cup, Carlos Tatay. "Todos ellos son ejemplo para los pilotos que saldrán de la Cuna de Campeones en unos años".



Futuro del Gran Premio

Josep Miquel Moya se refirió a la propuesta de Dorna de realizar en un futuro rotaciones entre los cuatro grandes premios españoles para dar entrada a otros circuitos del mundo. "Nosotros entendemos que Valencia merece estar siempre en el calendario. Tenemos firmado hasta 2021, y hay tiempo para seguir hablando. No despreciamos a otros competidores, pero tenemos prestigio y condiciones que nos hemos ganado para negociar que estemos siempre, y en eso trabajamos. Por trayectoria, por prestigio, más elementos añadidos como la Cuna que nos diferencia y con la que alimentamos el Mundial de pilotos exitosos. Son argumentos que pondremos sobre la mesa y es el compromiso que adquirimos hoy", explicó el director general de deportes.



El Gran Premio será televisado en abierto

En este sentido, la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, destacó que "el motociclismo está en la manera de ser de los valencianos, con carreras en pueblos, motoclubs que general afición, y el Gran Premio y los campeones que hemos tenido. Hemos visto que los sueños se pueden hacer realidad. El Circuit ha generado una gran repercusión en 20 años, miles de puestos de trabajo, visibilidad en todo el mundo, y más de 30.000 millones de euros de impacto directo". Además, indicó que este año "será una de las dos carreras retransmitidas en abierto por televisión, como la de Argentina, por Mediaset. Suerte a todos los pilotos".