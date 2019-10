Malasia puede dejar sin títulos a Valencia

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) intentará aprovechar este domingo su primera gran oportunidad de conquistar el título de Moto2 del Mundial de Motociclismo durante el Gran Premio de Malasia, decimoctava y penúltima cita del calendario que también pretende dominar su hermano Marc (Repsol Honda) en MotoGP para fulminar el récord de puntos de Jorge Lorenzo en 2010.

A falta de dos carreras para cerrar el campeonato, la siempre exigente de este fin de semana en Sepang y el fin de fiesta que acoge el Circuit Ricardo Tormo, la emoción ya ha quedado reducida a lo que pueda suceder en Moto2 donde, salvo debacle final, todo hace indicar que también reinará el apellido Márquez.

Si el campeón se corona en Malasia, el Mundial de MotoGP llegará a Cheste sin títulos por decidir, a excepción del de la nueva Copa del Mundo de MotoE de motos eléctricas, que celebrará sus últimas dos carreras con Matteo Ferrari líder y el valenciano Héctor Garzó en segunda posición.

El menor de los hermanos Márquez no está encontrando su mejor nivel en los últimos meses, pero no está cometiendo errores y sus rivales tampoco han logrado ser lo suficientemente regulares para haberle apretado más en este tramo. Así, pese a un discreto octavo puesto el pasado domingo en Phillip Island y a no estar en el podio en las tres últimas cita, el de Cervera afronta con más de una carrera de margen los dos últimos Grandes Premios.

Àlex Márquez se plantará en Sepang, última parada de la dura gira transoceánica, con 28 puntos de ventaja sobre el suizo Thomas Luthi (Kalex) y 33 sobre el sudafricano Brad Binder (KTM), los únicos que podrían inquietarle realmente porque, matemáticamente, Jorge Navarro (Speed Up) tiene opciones aunque su desventaja es de 43 puntos. Augusto Fernández (Kalex) y el italiano Luca Marini (Kalex) se dejaron su candidatura en Australia.

El pasado domingo el piloto catalán podría haber sido campeón en una complicada carambola, y es ahora en Malasia donde las cuentas son más factibles. La victoria, la primera de su carrera en este trazado y algo que no consigue desde Brno (República Checa), no le haría depender de nadie, mientras que la segunda plaza le valdría si el triunfo no es para Luthi.

Si no se produce ninguna de estas circunstancias, todo pasa por ceder menos de cuatro puntos ante el suizo, menos de ocho respecto a Binder y menos de 19 con Navarro. Lo que el español tiene que evitar en Sepang, donde nunca ha subido al podio, es cometer un error fatal y provocar que toda la presión recaiga sobre él en Cheste (Valencia).

Más tranquilo continúa su hermano Marc, que sigue con su demoledor y apabullante dominio en la categoría de MotoGP, y que ni siquiera ha aflojado pese a conquistar el título hace casi un mes en Tailandia. El ocho veces campeón del mundo ha ganado los últimos cinco Grandes Premios y no parece que su hambre vaya a disminuir en busca de nuevas marcas.

La primera que tiene muy al alcance es la del récord de puntos en una temporada, en poder en la actualidad de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, que sumó 383 cuando ganó el primero de sus tres títulos de la categoría 'reina' en 2010 con Yamaha. El ilerdense tiene en la actualidad 375 y para que la superación de esa marca sea más 'real', debería hacerlo en Sepang y no en Cheste, ya que el balear lo hizo con 18 citas en el calendario y no con 19 como en esta temporada.

A Márquez le bastaría con seguir fiel a su regularidad y no bajarse del podio, lo que ha hecho en 17 de las 18 carreras, salvo en Austin (Estados Unidos), donde se fue al suelo cuando lideraba con ventaja. Además, quiere la 'triple corona' para el Repsol Honda con la conquista del título por equipos, donde Ducati ya sólo le aventaja en un punto.

El campeón ha ganado en dos ocasiones en Sepang, el año pasado y en 2014, y espera tener la ayuda de un Lorenzo, que lleva cuatro ceros seguidos, para combatir a las Desmosedici oficiales, que rinde bien en este trazado en el que Andrea Dovizioso ganó de forma seguida en 2016 y 2017. El italiano también necesita más ayuda de su compatriota Danilo Petrucci, en baja forma desde el parón, para amarrar el título que queda en juego.

Además, habrá que tener en cuenta a las Yamaha, aunque desde que ganase Valentino Rossi en 2010, no han vuelto a conquistar Sepang. Maverick Viñales, todavía en pugna con Alex Rins (Suzuki), por acabar tercero en el Mundial , querrá resarcirse de su fatal caída en su mano a mano final con Márquez en Phillip Island, una cita en la que, en los libres, el francés Fabio Quartararo tuvo una dura caída que le lastimó el tobillo y que no le hará estar en la mejor forma todavía.

Finalmente, en Moto3, con el título ya en poder del italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) desde el pasado domingo, el Arón Canet (KTM) tratará de asegurar el subcampeonato ante Tony Arbolino y Marcos Ramírez, para lo que debe acabar con su mala gira que le ha llevado a no puntuar en niguna de las anteriores tres carreras.

Las carreras se podrán seguir el domingo de madrugada en directo en España a través de DAZN. A continuación, los horarios de todo el fin de semana:

Viernes 1 de noviembre:

Moto3 FP1 02:00 - 02:40

Moto2 FP1 02:55 - 3:35

MotoGP FP1 3:50 - 4:35

Moto3 FP2 6:15 - 6:55

Moto2 FP2 7:10 - 7:50

MotoGP FP2 8:05 - 8:50

Sábado 2 de noviembre:

Moto3 FP3 02.00 - 02.40

Moto2 FP3 02.55 - 3.35

MotoGP FP33.50 - 4.35

Moto3 Q1 5.35 - 5.50

Moto3 Q2 6.00 - 6.15

Moto2 Q1 6.30 - 6.45

Moto2 Q2 6.55 - 7.10

MotoGP FP4 7.25 - 7.55

MotoGP Q1 8.05 - 8.20

MotoGP Q2 8.30 - 8.45

Domingo 3 de noviembre:

Moto3 Warm Up 01:40 - 2:00

Moto2 Warm Up 2:10 - 2:30

MotoGP Warm Up 2:40 - 3:00

Carrera Moto3 5:00

Carrera Moto2 6:20

Carrera MotoGP 8:00