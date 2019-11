Horarios de MotoGP: Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang

El circuito de Sepang acoge este fin de semana la penúltima cita del Mundial de Motociclismo, una carrera que, por el clima y por su trazado, siempre está abierta a posibles sorpresas.

Con el campeonato de Moto GP ya decidido desde hace varias semanas, la atención se centra también en Moto 2, donde Álex Márquez aventaja en 28 puntos a Thomas Lüthi, por lo que el catalán podría proclamarse campeón en Malasia.

Además, en Moto GP queda por decidir el tercer puesto, con Rins y Viñales peleando por él.

Horario del Gran Premio de Malasia 2019 de MotoGP, Moto2 y Moto3



Viernes 1 de noviembre

02:00 - 02:40 FP1 Moto3

02:55 - 03:35 FP1 Moto2

03:50 - 04:35 FP1 MotoGP

06:15 - 06:55 FP2 Moto3

07:10 - 07:55 FP2 Moto2

08:05 - 08:50 FP2 MotoGP

Sábado 2 de noviembre

02:00 - 02:40 FP3 Moto3

02:55 - 03:35 FP3 Moto2

03:50 - 04:35 FP3 MotoGP

05:35 - 05:50 Q1 Moto3

06:00 - 06:15 Q2 Moto3

06:30 - 06:45 Q1 Moto2

06:55 - 07:10 Q2 Moto2

07:25 - 07:55 FP4 MotoGP

08:05 - 08:20 Q1 MotoGP

08:30 - 08:45 Q2 MotoGP

Domingo 3 de noviembre

01:40 - 02:00 Warm Up Moto3

02:10 - 02:30 Warm Up Moto2

02:40 - 03:00 Warm Up MotoGP

05:00 Carrera Moto3

06:20 Carrera Moto2

08:00 Carrera MotoGP