[Rossi] "¿Que si Márquez toca los cojones? Nada que añadir"

Valentino Rossi se refirió a Marc Márquez en la rueda de prensa posterior a la calificación del Gran Premio de Malasia, marcado de nuevo por la tragedia y el fallecimiento de un joven piloto indonesio este sábado. El italiano quedó sexto, y el español tendrá que salir undécimo tras una caída por seguir el ritmo espectacular de Fabio Quartararo, que se hizo con la pole, y al que había esperado para seguirle a rebufo.

Se le preguntó a Rossi si Marc Márquez "toca los cojones" por su forma agresiva de pilotaje. "Nada que añadir", le respondió el italiano. "Me contaron algo pero todavía no he visto las imágenes. Será difícil para él ganar saliendo undécimo porque los que van con el mismo ritmo, Viñales y Quartararo, salen delante. Aunque creo que si Marc está bien no tardará mucho en llegar".

Márquez, ya campeón del mundo, afronta un nuevo reto entre Sepang y Cheste.

