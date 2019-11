Así ha sido la durísima caída de Marc Márquez en Sepang

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se ha mostrado "decepcionado" por tener que salir undécimo en la carrera del Gran Premio de Malasia, tras sufrir una caída cuando trataba de arrebatarle la pole al francés Fabio Quartararo (Yamaha), y ha reconocido que siente "dolor" en todo el cuerpo.



"Sinceramente, estoy más decepcionado por salir undécimo que por la caída en sí. Desde la cuarta fila será difícil, incluso habiendo marcado un buen ritmo en el FP4. Esta temporada hemos hecho 17 sesiones cronometradas casi perfectas, pero veremos qué podemos hacer mañana", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.







Además, el de Cervera aseguró que siente dolores tras la caída., pero hemos sufrido un poco a una vuelta rápida y, sobre todo, necesitamos algo más en los cambios de dirección. Los neumáticos estaban listos, pero quizá he sido demasiado agresivo en el cambio de dirección", finalizó.Por su parte,"Ha sido una caída muy extraña, bastante imprevisible, ya que he frenado un poco tarde y luego me he ido largo. Cuando he entrado en el asfalto de la escapatoria de la primera curva, se me ha cerrado el tren delantero como si no tuviera agarre y he salido despedido. Afortunadamente, no he sufrido ninguna lesión", subrayó."En la Q1, he utilizado la segunda moto pero creo que no hemos ido del todo en la dirección correcta con la configuración. He igualado mi mejor tiempo del fin de semana, pero todo el mundo ha mejorado sus tiempos. Estamos más cerca de los de delante que antes y espero reducir la diferencia que tuvimos en Motegi", concluyó.