[Masià] "No me lo creo, había dado la carrera por perdida"

El valenciano Jaume Masiá (KTM) señaló tras ser tercero en el Gran Premio de Malasia de Moto3 que "todavía" no se lo cree.



"La verdad es que no me lo creo todavía pues había dado la carrera por perdida, después del problema técnico que tuve", reconoció el piloto de Algemesí.



"He tenido que correr desde la otra punta del pit lane, que aquí hace un calor de la leche pero había dado la carrera por perdida, porque salía el treinta y además no tenía un ritmo excesivamente bueno durante el fin de semana", explicó Masiá.



"Me esperaba puntuar como mucho, pero nos hemos encontrado con este podio, gracias a la caída de Albert -Arenas-, por lo que se lo dedico al doctor Mir y al piloto que falleció este sábado", continuó.





Al continuar explicando lo sucedido, Jaume Masiá comentó que "estaba esperando". "No sabía dónde estaba mi equipo, pero ha venido un chico de KTM a informarme que la moto estaba arrancada y yo ya me había quitado el mono, los guantes, pero he ido corriendo y el público aplaudiendo. Ha sido brutal"."El protocolo es que la batería siempre se cambia en la parrilla para asegurar, pues ya en el warm up me había dado un aviso de 'batería baja', pero no le había dado más importancia y en la vuelta de formación se ha parado la moto, he intentado poner a cero para llegar a la parrilla y cambiarla, pero ha sido imposible", continuó sobre sus problemas Jaume Masía."Al final, han sido los comisarios los que han llevado mi moto cuando yo ya había dado la carrera por perdida", agregó Masiá, que suma su cuarto podio de la temporada, tras ganar en Argentina, ser segundo en Austin por detrás de Canet , y tercero en Mugello."A veces viene mejor sufrir pues cuando tienes ritmo y vas rápido te creas expectativas, pero teniendo todo perdido, al final te tranquilizas y te concentras en lo que tienes que hacer", dijo el piloto de Algemesí, que la próxima temporada correrá con el equipo Leopard Racing. "Estas tres carreras me las he tomado con tranquilidad, simplemente para preparar el 2020 y en este circuito era la primera vez que corría porque el año pasado estaba lesionado, pero por ahora estoy aprendiendo a gestionar mejor las carreras y hoy he estado tranquilo, sólo me he activado en las tres últimas vueltas para atacar", continuó Masiá.