[Sergio García] "En la última curva hemos entrado al límite"

El debutante Sergio García Dols ha cruzado línea de meta del Gran Premio de Malasia de Moto3 en segunda posición. Pero su compañero de equipo Alonso López no ha terminado tras una aparatosa caída durante las primeras vueltas de una carrera sobre seco, que ha tenido como ganador al piloto italiano Lorenzo Dalla Porta.





? ¡TREMENDA CAÍDA! @gabrirodrigo19 sufrió un highside, tiró a @TatsukiSuzuki24 y @Alonsolopez72 salió volando al pasar por encima de la moto del japonés



Un milagro que todos pudieran dejar la pista por su propio pie ? #MalaysianGP ?? #Moto3 #MotoGP ? pic.twitter.com/9G4GEpcPry — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2019

El de Burriana, que la próxima temporada repetirá con el equipo Estrella Galicia 0,0 , había logrado un tiempo de 2:13.447 en el warm up de la mañana del domingo, 17º de la sesión. En parrilla ocupaba la 13ª posición con un tiempo en la Q2 de 2:12.790.Tras la salida, ha mantenido la posición. En las vueltas siguientes, sin embargo, ha perdido terreno para situarse 17º. Ha seguido recuperando plazas para ascender a la 5ª, a 8 giros del final.Ha llegado a la última vuelta ocupando la 4ª plaza en el grupo de cabeza para hacerse con la segunda en la última curva antes de meta, consiguiendo así su primer podio mundialista. Tras este resultado, García Dols ocupa la 22ª plaza provisional con 51 puntos.«Ha sido una carrera durísima, con mucho calor y muchos adelantamientos", declaró tras bajar de su primer podio. "Sabía que podía estar delante, aunque no me imaginaba luchando por el podio. He ido avanzando y ganando posiciones, pero no lo he visto claro hasta la última vuelta. En la última curva hemos entrado al límite. Creí que me iba al suelo, pero al final hemos aguantado"."Ha sido una carrera increíble y estoy muy contento. Quiero agradecérselo a mi familia y a mi equipo. También le dedico este podio a Afridza Munandar, el piloto de la Asia Talent Cup que falleció en la carrera del sábado», concluyó el rookie de 16 años, que fue séptimo en Aragón y quinto en Japón.