Marc Márquez y su hermano Álex convierten Cervera en una gran fiesta

Marc Márquez ha compartido en su Cervera natal la alegría de su octavo título de Campeón del Mundo de motociclismo con los miles de aficionados que han vuelto a inundar las calles de la localidad ilerdense. El piloto del equipo Repsol Honda ha sido protagonista, junto a su hermano Álex –nuevo Campeón del Mundo de Moto2–, de una multitudinaria celebración que se ha convertido ya en una auténtica tradición gracias a los éxitos logrados en los circuitos de todo el mundo.

Tras una rueda de prensa en la Universidad de Cervera, el Campeón del Mundo de MotoGP ha comenzado el tradicional pasacalles subido al camión que su club de fans tiene preparado para estas ocasiones. Márquez ha estado acompañado por sus familiares y los miembros del equipo que le han llevado a ser el ocho veces Campeón del Mundo más joven de la historia del motociclismo en el 25º aniversario de la escuadra más laureada de MotoGP, el Repsol Honda.

La fiesta ha finalizado, como cada año, con la llegada a un escenario desde el que el piloto se ha dirigido a los aficionados. Haciendo gala de su desparpajo y simpatía, Márquez ha vuelto a hacer las delicias de los miles de seguidores que se han congregado en las calles de Cervera para celebrar un nuevo éxito de su ciudadano más ilustre.



Declaraciones de Marc Márquez

"Siempre es bonito celebrar el título en Cervera, pero este año me ha hecho especial ilusión poder hacerlo junto a mi hermano, celebrando ambos campeonatos. Son ya ocho Mundiales, algo que tiene mucho peso, y se tiene que disfrutar a lo grande. 2019 ha sido mi mejor año en MotoGP y en mi carrera deportiva; una temporada perfecta que será muy difícil de repetir. A pesar de esto, el año que viene lo empezaremos de la misma manera y con el mismo objetivo, volver a ser campeones. Ganar te da más gasolina y yo no me conformo, sino todo lo contrario, quiero más y más. Doy el cien por cien en todo lo que hago y eso es lo que me ha llevado a estar otro año más aquí celebrando el título con mi familia, mis amigos, y lo más importante, toda la afición".

