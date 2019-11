Márquez se moja para el duelo Rossi - Hamilton en Cheste

La visita de Marc Márquez al concesionario Honda Center Auto de València, además de multitudinaria, ha servido para que el catalán analizara la actualidad del Mundial de Motociclismo y, evidentemente, no pudo evitar las preguntas respecto a Valentino Rossi. Sin embargo el de Cervera ha elogiado y ha tendido la mano al campeón del mundo italiano.

Sin ir más lejos apostó por Rossi para el doble duelo que habrá en Cheste entre el piloto de Tavullia y Lewis Hamilton: "Valentino estará más cerca de Hamilton en coches que Hamilton de Valentino en motos. La distancia en motos es más grande, pero sé que Hamilton va muy bien, pero al final es más fácil adaptarte a las cuatro ruedas".

Asimismo también se deshizo en elogios al hablar de la fortaleza mental del italiano para seguir compitiendo al máximo nivel: "Cada temporada intento superarme pero el próximo año será más difícil porque he hecho récord de puntos y ha sido increíble. Hace cinco años no, pero ahora solo me preocupa el campeonato, da igual ganar de 1 punto que 139, antes quería ganar todas las carreras. Respecto a Rossi, el pasado es el pasado, pero tiene mucho mérito llegar a los 40 años con tanta motivación y aguantando tanta presión. Yo no sé hasta dónde llegaré pero depende del físico y de la cabeza".

Por último, hablando sobre su futuro, Márquez recordó que Rossi siempre fue uno de sus ídolos: "Estoy en el equipo que siempre he soñado, en el que estaban mis ídolos, Doohan, Crivillé, Valentino, Hayden, Pedrosa. Es la fábrica con más potencia, me siento cómo y valorado".