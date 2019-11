Héctor Garzó está a trece puntos del título

El valenciano Héctor Garzó mantiene vivas sus aspiraciones para ser el primer campeón de la Copa del Mundo de MotoE tras un nuevo podio en Cheste, el tercero consecutivo, en la carrera de ayer, en la que fue segundo tras una gran pelea en la última vuelta con el británico Bradley Smith, tercero. El brasileño Eric Granado sumó su primera victoria, y Nico Terol, sancionado a salir último por presión incorrecta en la E-Pole del sábado, acabó decimocuarto.

Si Héctor Garzó gana y Matteo Ferrari acaba quinto o peor, el de Paterna será campeón. Si el italiano es cuarto, habría empate a puntos, pero este cuenta con dos victorias a su favor, por ninguna del valenciano, que tiene mayor número de podios hasta la fecha, tres, y cuyo equipo, el Tech-3, anunció ayer su renovación para la próxima temporada de MotoE. Bradley Smith, a 21 puntos del líder, tiene remotas posibilidades.

"Desde el principio, me sentí muy seguro con la moto", declaró Héctor Garzó tras la carrera del sábado en el Circuit Ricardo Tormo. "En la primera vuelta, hubo muchos adelantamientos con Ferrari y Simeon, pero intenté dejarlos atrás e ir a por Smith en cabeza. Cuando vi mi tiempo de vuelta, me sorprendió, para ser honesto".

"Me sentí bien, la moto se sintió fantástica en cada curva de la carrera, así que gracias a mi equipo por ello. Smith estaba luchando conmigo por el Campeonato, así que no fue fácil. De todas formas, quería intentar atrapar a Granado para recuperar más puntos, porque todavía me falta mucho para Ferrari. En general, estoy muy contento por esta segunda posición, pero el objetivo era ganar, así que volveremos a intentarlo este domingo", añadió en declaraciones facilitadas por su equipo.



Cambio de horario

La organización del Gran Premio de la Comunitat Valenciana cambió los horarios para retrasar 20 minutos el inicio del warmup debido al frío matinal. De esta forma, la última carrera de MotoE, que iba a ser la primera del día, se traslada y cerrará el día a las 15:30 horas.