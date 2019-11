Las impresiones de los cuatro valencianos tras la mejor calificación del año

Jaume Masià cerrará la primera fila del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Moto3 como en mejor piloto valenciano. Se le escapó la pole, pero el de Algemesí, tercero en Malasia y el más rápido del viernes, se mantuvo en puestos de podio hasta la calificación en la que hubo pleno valenciano entre los doce mejores. Lo nunca visto esta temporada.

"La verdad es que este fin de semana estoy siendo muy constante", declaró Jaume Masià, que quiere despedirse de su actual equipo con un triunfo antes de tomar el relevo en el Leopard Racing al campeón del mundo Lorenzo Dalla Porta. "Un error en la última vuelta nos ha costado un pelín caro. Pero contento de esta primera fila delante de la afición. Será una carrera dura para los neumáticos, muy larga, así que intentaremos mantenernos en el grupo de cabeza y pelear hasta el final"

Arón Canet, que peleará por el subcampeonato desde la cuarta posición de parrilla, el primero de la segunda fila, lamentó no haber podido luchar por la pole: "No habíamos tenido una buena comunicación para salir a pista. Pero hemos salvado los muebles, cuartos, buena posición para la carrera. Podía haber podido luchar por la pole con una referencia delante, es seguro. He hecho toda la vuelta solo".

El de Corbera quiere despedirse de Moto3 tras cuatro temporadas con el subcampeonato, para lo que cuenta con una ventaja de 15 puntos sobre Tony Arbolino, y de 16 sobre Marcos Ramírez. "El subcampeonato es muy importante. Es muy importante subir a Moto2 como subcampeón", recuerda el que será piloto del Ángel Nieto Team en 2020.

Para la carrera, aseguró que saldrá "a disfrutar y pasarlo bien, es mi última carrera en Moto3. Estoy en un circuito muy bonito, que es mi casa, espero que no se gire viento porque si no es muy caótico y muy peligroso. Y a disfrutar lo que queda".



Sergio García Dols



Sergio García Dols, debutante de 16 años y que viene de lograr su primer podio en Malasia, donde fue segundo, saldrá quinto. Había sido decimotercero en los terceros libres, aunque gracias a su mejor tiempo del viernes, era quinto en la combinada y por lo tanto, se clasificó directamente para la Q2.

En la Q2, aunque se le anuló una de sus primeras vueltas rápidas por superar el límite de la pista, volvió a la carga hasta lograr el quinto mejor tiempo. "He salido con una buena puesta a punto", comentó el de Burriana, "por lo que desde el primer momento podíamos ser competitivos".

"En la FP3 tenía buen ritmo, pero no he podido aprovechar el último neumático por el tráfico que había en pista. En la Q2 he rodado solo. He cometido algunos errores, pero hemos sido igualmente rápidos con neumáticos usados y eso ya esta bien. He buscado una referencia cercana sin intentar captar un rebufo. Creo que en carrera habrá un gran grupo. Espero despedir la temporada con un buen resultado».



Carlos Tatay

Por último, Carlos Tatay, que logró una brillante calificación para la Q2 completando el pleno del cuarteto valenciano, acabó undécimo, desde donde tratará de mejorar sus duodécimos puestos en las carreras de Montmeló y Aragón, en las que también estuvo como wildcard.

"El viernes fue un día complicado, y el sábado he salido con muchas ganas, más tranquilo y ha sido así, he dado mi máximo y estaba a gusto con la moto, hemos pasado a la Q2 y acabar el 11 en mi casa, que vivo a 5 km de aquí, es algo muy positivo", declaró el de Alaquàs.

"El objetivo es mejorar mis anteriores resultados en el Mundial, dos 12 no me sirven. Lo intentaré al máximo", añadió. "Estoy muy contento, no buscaba una primera fila, sino reencontrarme con la moto y disfrutar al máximo".

