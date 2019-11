Jorge Navarro: "Tengo ritmo para ganar, sería la traca final a un gran año"

El único piloto valenciano de Moto2 este fin de semana, Jorge Navarro (Speed Up), espera poder rubricar este domingo su mejor temporada en la categoría con lo único que le falta, una victoria, precisamente en su Gran Premio número 100, una efeméride que celebró junto a los suyos con una tarta especial tras hacer su cuarta pole del curso.

"Estoy muy contento de la pole en mi carrera de casa", declaró el piloto del equipo Speed Up, cuarto en la general del campeonato y con posibilidades de alcanzar el subcampeonato. "Por la mañana no era suficientemente rápido. Para la calificación hice algunos cambios que me permitieron entender lo que estaba pasando y me sentí cada vez mejor y me centré en hacer una vuelta perfecta y pude hacerla al final, así que estoy muy feliz".

El valenciano se ha reencontrado con el podio tras dos años de ausencia, y suma 53 puntos más que en su récord en Moto3 (157, 7º en 2015), categoría en la que acabó tercero en 2016, con 150 puntos. "Esta temporada es muy importante para mí, porque he vuelto a estar arriba, tras dos años difíciles. Al principio el principal problema era la salida, que no era suficientemente agresivo. Luego lo mejoré pero me faltaba el ritmo. Pero aquí estoy al frente y espero tener ritmo para hacer una buena carrera".



Récord de la pole en el Circuit Ricardo Tormo

Además, en la pole batió el récord del circuito que tenía Johann Zarco desde 2016 (1:34.879), con 1:34.461. "He clavado la vuelta bastante bien. Estoy contento por encontrar las sensaciones para hacerlo muy bien en carrera. Creo que tengo ritmo para ganar. En el warmup hará frío y no sé si podremos probar algo. En la Q2 hemos cambiado radicalmente la moto, pero ya éramos competitivos", explicó el piloto formado en la Cuna de Campeones, y que también tiene los récords de Jerez y Le Mans desde este año.

"Ganar sería la traca final. Ha sido un gran año, cuatro poles, siete podios, siempre ahí delante, y creo que sería la guinda del pastel. Espero poder conseguirlo", añadió soñando con esa posibilidad ante su gente. "Sé al nivel que estoy, que me encuentro fuerte. La moto funciona bien. Por qué no pensar en ganar. Es el objetivo que tenemos todos los pilotos punteros, y más aún si es el Gran Premio de casa".

Y eso que el fin de semana no empezó como esperaba. "Estaba un poco cabreado el viernes por no encontrar algo que faltaba para ser bastante rápidos. Pero lo hemos encontrado, tanto que en la primera vuelta de la Q2 casi salgo volando pues era un cambio bastante grande, pero he decidido calmarme, y he visto que los tiempos mejoraban, salvo ciertos errores, y al final he decidido clavar una vuelta para salir delante, y lo he conseguido, creo que somos uno de los candidatos a ganar", insistió Jorge Navarro, que ya tiene cena y fiesta organizada, pase lo que pase. "Sería increíble si encima gano".



Un rival menos

Jorge Navarro tendrá un rival menos con el que competir por el podio, Iker Lecuona, podio en Tailandia y que en Cheste debuta en MotoGP, categoría en la que repetirá en 2020 con KTM. "Iker hubiera sido competitivo, no sé hasta qué punto. Está claro que es un piloto menos en el que pensar de cara a carrera. Y la verdad es que lo está haciendo bastante bien con la MotoGP así que estoy contentó también por él".

Correr en casa y ante sus seguidores es ciertamente un "plus grande" para Jorge Navarro, que según confesó, "encima no sabía que era mi Gran Premio número 100, he ido a merendar después de hacer la pole y he encontrado al equipo, mi familia, mi novia, con una tarta, y te da más alegría ver que la gente que te quiere se curra estos detalles". De momento, y por la pole, se llevó un reloj especial Tissot, premio para los tres pilotos que lograron la pole en Cheste.

La próxima temporada no estará Iker Lecuona pero sí Arón Canet, que sube a Moto2 con el Ángel Nieto Team y con otras dos Speed Up, por lo que será un piloto a tener en cuenta según Navarro: "Canet contará con un paquete competitivo en la Speed Up y creo que se puede adaptar bien. De dos motos que tenemos pasaremos a cuatro y creo que será positivo incluso para mí".