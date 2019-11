Vídeo: Espectacular accidente de Bagnaia, que no podrá participar en la carrera

Francesco Bagnaia no tomará la salida este domingo en el GP de la Comunitat Valenciana tras sufrir un aparatoso accidente mientras rodaba con su Ducati. El piloto de Alma Pramac Racing ha sido declarado 'no apto' para participar en la carrera tras incorporarse a la pista desde boxes y ver cómo la rueda delantera de su moto se frenaba en seco, levantando la máquina en un giro de 180 grados y siendo aplastado por ella.



Tras el accidente en la FP3, el piloto de MotoGP sintió un fuerte dolor de cabeza y tras ser llevado al hospital, comprobaron que incluso se había fracturado la muñeca izquierda, tal y como ha comunicado el propio piloto, reconociendo no estar "al 100%".