Caída de Iker Lecuona cuando peleaba por los puntos en su debut

Iker Lecuona brilló en sus primeras vueltas en carrera en MotoGP, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana celebrado este domingo en el Circuit Ricardo Tormo, hasta que una caída fortuita lo torció todo. El valenciano, debutante con la KTM del Tech-3 Racing, llevaba trece vueltas de carrera cuando se fue al suelo probablemente al pisar una mancha de aceite de la Ducati de Danilo Petrucci que se había caído unos segundos antes.





que precedía un par de puestos al valenciano, se cayó tras Petrucci, y luego lo hizo Iker, con la mala suerte de que su moto descontrolada acabó tumbando al francés, que se acababa de levantar del suelo y no vio venir la. Lecuona se interesó nmediatamente por el estado de Zarco, que estaba consciente, pero que fue retirado en camilla. Por fortuna, tras un primer examen en la clínica del circuito, solo tiene dolor tras el fuerte golpe a la altura del tobillo. Iker Lecuona había partido desde la penúltima fila , en decimonoveno lugar de la parrilla, y tras una buena salida mostró sus intenciones a Pirro y a Jorge Lorenzo , a los que superó. Estos recuperaron pronto posiciones, pero el valenciano, que es con 19 años y 315 días el cuarto piloto más joven en debutar en la categoría reina, logró adelantarles de nuevo y lanzarse en persecución de la KTM oficial deEn la décima vuelta superó al finlandés, y tres vueltas más tarde, cuando ya le sacaba un segundo y rodaba en tierra de nadie a cinco segundos de Iannone , se fue al suelo de forma inexplicable. Marc Márquez ganó la última carrera de la temporada por delante de Fabio Quartararo, quien esta vez solo pudo resistir por delante del campeón del mundo siete vueltas.El equipo Honda despidió a Jorge Lorenzo con un "Thank you Jorge" (Gracias Jorge) en la pizarra a su llegada a meta.