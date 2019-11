Lecuona: "He adelantado a Lorenzo, ¿pero qué está pasando aquí?"

Iker Lecuona demostró en su debut en MotoGP su buena capacidad de adaptación y de mejora cada vez que ha salido a pista este fin de semana. En carrera, a pesar de la caída después de trece vueltas, que todavía no se explica, logró remontar posiciones desde la última a la que se vio relegado en la salida, hasta ocupar posiciones de puntos, pues la caída se produjo cuando marchaba en decimoquinta posición. Incluso se permitió el lujo de adelantar a Jorge Lorenzo (Honda) y a Mika Kallio (KTM), con sendas motos oficiales, y sacarle nueve segundos a su compañero de equipo, con más de treinta carreras en la categoría reina.

"Lo siento por el equipo porque me he caído. No quería que el fin de semana terminase así, ha sido increíble. Primero porque ha sido mi debut en MotoGP y segundo porque hemos sido rápidos todo el fin de semana. El equipo me ha ayudado mucho, por lo que les estoy muy agradecido. Me he caído, sinceramente no sé qué ha pasado porque no he frenado más tarde ni he cambiado la trazada. Primero Petrucci se ha caído en esa curva, luego Zarco en el mismo sitio y tras ellos, yo. No sé qué ha pasado, pero estoy feliz de estar aquí. Seguimos trabajando para el año que viene", comentó en declaraciones facilitadas por su equipo Red Bull KTM Tech-3 con el que correrá el próximo año y que le ha permitido debutar en casa en sustitución del lesionado Miguel Oliveira.

Posteriormente, en rueda de prensa, añadió: "Ha sido un fin de semana espectacular. No me imaginaba que iba a ser no digo fácil, sino que me hubiese adaptado tan rápido a la moto. Pensaba que me iba a costar mucho más. Por suerte, porque me adapto muy rápido, he ido cada vez más rápido, y muy rápido en carrera, que estaba en los puntos, he adelantado a Kallio, la KTM Oficial, me he ido de él, respecto a Pol Espargaró estaba en el mismo vuelta a vuelta. No me puedo quejar, por supuesto, y tengo que agradecer al equipo todo el trabajo".

"La salida ha sido penosa", siguió explicando. "Me he puesto último. No sé salir aún en MotoGP. Cuando he adelantado a Lorenzo, dos veces, una en la curva 5 por fuera y otra en la 4 por dentro, era como decir 'pero bueno, ¿qué está pasando aquí?', y luego con Kallio he ido con más cuidado, porque es piloto oficial KTM, era mi primera carrera y no quería liarla, pero sabía que si le pasaba podía irme porque tenía más ritmo. He tenido cuidado, pero a la que he podido le he adelantado".

"En parrilla estaba muy nervioso, más que cuando salí tercero en Japón el año pasado. Nervioso por verme con Rossi, Lorenzo y con todos. Cuando le he pasado en la primera vuelta fue 'buah, estoy pasando a Lorenzo, no es ninguna tontería'. Contento, muy contento por todo el fin de semana", agregó el piloto valenciano del barrio de Malilla.

Pese a su juventud, no en vano es el cuarto más joven en debutar en la categoría reina con 19 años y 315 días, ha ido entendiendo poco a poco el comportamiento de una moto muy diferente a la Moto2, según explicó: "A los frenos me ha costado mucho adaptarme. En la vueta 1 me he hecho un largo por no calentarlos bien. He frenado donde siempre pero la moto no ha parado. Y he tenido que recuperar tiempo. Empiezo a entenderlos, a frenar con la moto tumbada, voy mejorando, pero necesito tiempo".

Igual que con los neumáticos: "De los neumáticos me ha costado entender los grados de inclinación, pero en carrera he mejorado mucho fijándome en la línea de otros pilotos. No puedo pedir más, solo necesito kilómetros".

Y respecto a la electrónica: "La electrónica con los caballos que tiene lógicamente es una ayuda, es muy distinto a Moto2, y cada vez que salgo cambiamos algo y seguimos mejorando".

Pero lo que más miedo y respeto le dio fue la caída en la que su moto fue directa hacia Zarco, que se había caído antes, y al que atropelló, por suerte cuando este ya se había levantado del suelo. "Cuando he caído he visto que la moto iba directamente hacia Zarco, no podía hacer nada pero tenía miedo de lo que le hubiese podido hacer la moto, por eso no me he preocupado de la moto sino de ir a ver cómo estaba Johann, porque tenía mucho miedo de haberle hecho más daño de lo que se ha hecho. Por suerte me ha dicho que le dolía el pie, pero luego lo hemos visto en la scooter, y por ese lado estoy tranquilo".

Lejos de marcharse de vacaciones, Iker Lecuona seguirá entrenando con vistas a la próxima temporada, en la que compartirá garaje en la categoría reina con Miguel Oliveira. Este martes y miércoles rodará en los entrenamientos oficiales en el Circuit Ricardo Tormo, en los que se espera que Honda Repsol tenga ya el sustituto de Jorge Lorenzo, y a la semana siguiente con dos jornadas más en el Circuito de Jerez.