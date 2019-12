Valentino Rossi se prepara para volver a Cheste con el F1 de Lewis Hamilton

Valentino Rossi vuelve a Cheste, su pista maldita, y lo hará sobre cuatro ruedas, al volante del Mercedes de Fórmula 1 del campeón Lewis Hamilton, en una exhibición a puerta cerrada preparada por un patrocinador común. El italiano, que el pasado fin de semana criticaba la presencia del Gran Premio de la Comunitat Valenciana como cierre durante 18 años en el calendario de MotoGP, en temporada otoñal y casi invernal, regresa al Ricardo Tormo en una visita fugaz y un reto con el piloto británico seis veces campeón del mundo de Fórmula 1, que rodará por su parte con la Yamaha M1 del de Tavullia.



La cuenta atrás ya ha empezado para el rodaje de este lunes 9 de diciembre, y los dos se han lanzado mensajes a través de sus redes sociales. Valentino Rossi visitó esta semana la fábrica que Mercedes tiene en Brackley al parecer para acabar de hacerse el asiento a medida para el monoplaza.



No es la primera vez que 'The Doctor' se sube a un monoplaza del gran circo. Ya lo hizo en varias ocasiones con Ferrari, incluso en Cheste, en 2006 y en 2010, pero lleva nueve años sin subirse a uno. "No veo la hora de ponerme al volante del F1. Creo que va a ser una experiencia muy bonita. Espero que tengamos suerte con el tiempo y haga un buen día, porque el 9 de diciembre puede pasar cualquier cosa", dijo en sus redes sociales, temiendo quizá por las condiciones frías del asfalto, que ya a mediados de noviembre le hicieron caerse en dos ocasiones durante el Gran Premio.



"Tengo muchas ganas, va a ser muy bonito", añadió Rossi, que publicó en su cuenta de Instagram fotos en el cockpit del monoplaza mientras ajustaba su posición al volante y su asiento. "Creo que Lewis Hamilton y yo lo pasaremos muy bien pronto".



El 'rookie' Lewis Hamilton

Explosivas declaraciones sobre Cheste

En cambio, Lewis Hamilton se estrenará sobre un prototipo de MotoGP , si bien hace un año ya probó en Jerez con una, también Yamaha, con no muy buena fortuna, pues tuvo una caída.Con los hospitalities ya montados en el Ricardo Tormo, cerrado a cal y canto desde el viernes y hasta el lunes para todo aquel que no esté invitado por el fabricante de bebidas energéticas organizador del evento, es posible que Hamilton anticipe su llegada para probar la M1 antes del lunes, como apunta Motorsport.com, bajo el asesoramiento de algún piloto o expiloto e MotoGP.El británico tenía el deseo de subirse a una MotoGP tras probar la SBK, por lo que Monster ideó una operación de marketing en la que se intercambiaría su montura con Valentino Rossi en Cheste. Después de cerrar la temporada del gran circo en Abu Dabi el pasado domingo, Hamilton admitió los nervios ante el test de Cheste sobre dos ruedas: "El test con Valentino Rossi me emociona y me pone un poco nervioso, pero será genial, la M1 es una moto increíblemente rápida".Hace siete días, en declaraciones recogidas por 'Corse di Moto', Rossi criticó las condiciones de Cheste en otoño para acoger el GP de MotoGP y recomendó a Dorna un cambio de fecha: "Sería mejor no correr la última carrera en Europa, sino en un lugar más cálido. Pero el organizador del Mundial es español y está muy interesado en terminar en España. No es una gran idea (correr en València en estas fechas), pero Dorna decidirá»."En los últimos años hemos tenido invierno en este Gran Premio. El año pasado llovió de jueves a domingo y pese a que este año fue en seco, por la noche tuvimos cinco grados. Quizás sea más inteligente competir en València antes de la gira asiática y terminar el año en Sepang a cuarenta grados", añadió el italiano, que también 'disparó' hacia el GP de Australia: "Phillip Island es otro problema, deberían mover la carrera a principios de año. Pese a que hemos hablado de esto durante seis o siete años, no se ha hecho nada hasta ahora".