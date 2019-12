Lo que Marc Márquez asegura haber aprendido de su hermano

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) cree que su hermano Àlex ha sido "valiente" de aceptar ser su compañero de equipo en la categoría 'reina', y advierte que el campeón del mundo de Moto2 tiene entre sus mejores virtudes el "evadirse" de todo lo que supone cualquier comparación con él.

"De todas las cosas que me ha enseñado Àlex, la que más valoro es cómo se evade de las presiones externas, como por ejemplo llevar la etiqueta de ser el 'hermano de'. Creo que a él esto no le afecta", se sincera Márquez en el número de enero de la revista 'GQ España' que sale a la venta este viernes y en el que comparte entrevista con su hermano.

Además, el ocho veces campeón del mundo subraya de su hermano pequeño "el no rendirse nunca". "Cuando tiene un objetivo, lo da todo y no para hasta conseguirlo. Justamente este año lo ha demostrado con el Mundial de Moto2, lo tenía entre ceja y ceja, ha trabajado como nunca, no se ha rendido en ningún momento, lo ha dado todo, y al final lo ha conseguido", recalca.

"Para mí el sueño era verle pilotar en la categoría de MotoGP. Ahora estoy muy contento de que pueda aprovechar esta oportunidad en HRC, además él ha sido valiente y tiene mérito aceptar un reto así, otros pilotos no han aceptado este reto", añade Marc Márquez.

El de Cervera no duda que "seguramente la presión será enorme" para Àlex, pero espera que "la gestione bien". "Él ha aceptado el reto y eso es porque se siente preparado. Además, tiene que ser consciente en todo momento de que ésta será su primera temporada en MotoGP", recuerda.

Sobre el día en el que su hermano se coronó campeón del mundo de Moto2, el catalán admite que fue "uno de los días más felices" de su vida pese a que ya compartieron título en 2014, cuando el menor de la saga se coronó en Moto3. "Pero poder volver a repetirlo este año ha sido fantástico, es algo que difícilmente sucede y conseguirlo me ha hecho muy feliz", confiesa.

"El día que Àlex fue campeón lo celebré más que cuando lo fui yo. Sabía todo lo que él había trabajado, todo el esfuerzo que había hecho y realmente no podía parar de celebrarlo. Recuerdo que cuando terminó la carrera fui a la pista a celebrarlo con él, después fui corriendo al 'parc fermé' con todo su equipo, y eso que al cabo de 40 minutos tenía mi carrera, pero en aquel momento sólo pensaba en celebrarlo con mi hermano y su equipo porque era algo histórico", remarca el ilerdense.



Álex: "No me preocupan las comparaciones"

El piloto español de MotoGP Àlex Márquez (Repsol Honda) reconoce que lleva "tiempo conviviendo" con las comparaciones con su hermano Marc, a las cuales está "acostumbrado" y que tampoco le "preocupan" porque casi "todos o la mayoría" salen perdiendo, mientras que insiste en estar "preparado" para el reto, no sólo del salto a la categoría 'reina', sino también de pilotar para HRC.

"Es algo con lo que llevo tiempo conviviendo y ya estoy acostumbrado. La gente te compara por ser el hermano de, pero yo hago mi camino, soy Àlex Márquez y luego si la gente te quiere comparar tampoco lo puedo controlar, aunque tampoco me preocupan las comparaciones con Marc porque cuando comparan a alguien con él, todos o la gran mayoría pierden", advierte Àlex Márquez.

Y es que el de Cervera no olvida que "tener ocho campeonatos del mundo con sólo 26 años es un reto difícil de superar". "Lo que puedo decir es que yo me siento muy orgulloso de ser su hermano", zanja el catalán.

"Un hermano mayor siempre te enseña muchas cosas, pero en mi caso le agradezco que me haya enseñado a saber vivir y a disfrutar de mi pasión, de las motos, no sólo en el circuito, también cuando entrenamos 'off-road'. Su gran virtud es que siempre quiere mejorar y no se relaja nunca porque, a veces, en el deporte de élite, cuando ganas te puedes relajar un poco, pero Marc siempre quiere ser mejor", añade.

De todos modos, no cree que sea fácil para el mayor de los Márquez seguir conquistando títulos. "La gente le ve ganando muchos años y puede pensar que es algo fácil, pero realmente hay rivales muy fuertes y tiene mucho mérito hacer lo que hace", apunta el campeón del mundo de Moto2.

Sobre su salto a MotoGP, lo considera "un sueño". "No me lo esperaba. Con la retirada de Jorge Lorenzo salió la oportunidad y cuando me lo comentaron, no lo dudé porque me siento preparado. Cuando un equipo como HRC se interesa por ti, no puedes pensártelo y debes aceptar", afirma el ilerdense.

"Ahora mismo no me marco ningún objetivo, estoy centrado en la pretemporada. Si no me sintiera preparado no habría aceptado el reto y sé que habrá mucha presión, pero era una oportunidad que no podía dejar escapar, además me siento muy motivado e ilusionado con este proyecto. Para 2020 tengo que aprovechar para seguir formándome como piloto y en cuanto a los resultados, intentaré luchar para ser el 'rookie' del año", remarca el nuevo piloto del Repsol Honda.

Finalmente, rememora los días que ambos hermanos fueron campeones este año. "Recuerdo que fue campeón en Tailandia y llegó agotado de la carrera. Estábamos todos celebrándolo y estaba muy cansado, casi lo celebré yo más que él; pero unas semanas después, cuando yo gané en Malasia, allí fue Marc quién lo celebró más que yo, y entonces entendí por qué en Tailandia casi no lo podía celebrar porque llegas a la meta realmente agotado tras una carrera tan exigente", relata.