Jorge Lorenzo temió quedarse paralítico

Aunque su regreso a Yamaha como probador para los próximos años está más cerca que nunca, Jorge Lorenzo sorprendió al revelar cuál fue el gran motivo que le llevó a anunciar su retirada antes de disputar su último Gran Premio de MotoGP en Cheste.

Y es que en una entrevista concedida a 'BT Sport', el pentacampeón del mundo reconoció que llegó a temer por quedarse paralítico tras varias caídas y lesiones en la espalda. «Este año ha sido una combinación de cosas diferentes: accidentes, una moto que no se ajustaba a mi estilo, falta de motivación y paciencia para esperar otro año... Y especialmente la edad (32 años). Las lesiones de espalda siempre son difíciles. Son graves, no son como una mano o un pie. En el peor de los casos, puedes quedarte paralítico. Sentí que tenía que ser más cauteloso, simplemente no quería caerme más».

De hecho, tiene claro que de no haber sufrido tanto con las caídas, habría aguantado al menos otro año para intentar superarse con la Honda, tal y como hizo en su anterior etapa en Ducati, donde tuvo también una difícil adaptación. «Las lesiones aceleraron mi decisión. Sin ellas, me hubiera quedado y hubiera tratado de ser competitivo con la Honda. Es un proceso largo, pero si sigues corriendo, la confianza regresa. Así fue en 2008. En mi año de debut tuve cinco lesiones graves, la última me golpeé en la cabeza y no podía recordar nada. Cuando regresé iba muy lento al principio, pero lentamente las cosas fueron mejorando. Terminé segundo en 2009 y gané el título de 2010. Así que es posible volver al éxito, pero lleva tiempo».

El balear admitió que en Assen, cuando se fracturó las vértebras D6 y D8, comenzó el principio del fin para él. Se perdió los siguientes tres grandes premios y comenzó a mostrarse más cauteloso. «En ese momento me pregunté qué estaba haciendo aquí. En casa me dije a mí mismo: Vamos, hay otra posibilidad. Pero la verdad es que no pude encontrar la motivación después».