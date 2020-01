Álex Márquez se marca objetivos ambiciosos en su debut en MotoGP

El piloto español Álex Márquez (Repsol Honda) cree que la oferta de su nuevo equipo era uno de esos "trenes que quizá solo pasan una vez en la vida", por lo que no dudó en aceptarla para saltar a la máxima categoría y compartir 'box' con su hermano Marc, un vigente campeón "difícil de batir", pero no "imbatible".

"Cuando eres piloto de Moto2 y te viene un equipo como Repsol Honda no puedes decir que no. Son trenes que quizá solo pasan una vez en la vida, así que no dudé. Es un reto que me siento preparado para afrontar por el momento en el que estoy. Ser compañero de Marc es un aliciente añadido. Es el mejor piloto y espero sacar el máximo de él, aprender todo lo que pueda", explicó Márquez en una entrevista concedida a Europa Press.

El actual campeón de Moto2, su segundo título mundial tras reinar anteriormente en Moto3 (2014), esbozó sus primeras metas en la categoría reina. "Ser 'rookie' del año, eso lo primero, y después me quedaría satisfecho si hago una temporada de menos a más y logró acabar en el 'Top 8'. Eso será una buena temporada para mí", resumió, seguro de que su adaptación será "cuestión de tiempo".



Dos días más de pretemporada

"El primer objetivo que me pongo ahora es hacer la mejor pretemporada posible. Al ser 'rookie' tengo dos días más que los pilotos veteranos en Malasia. De estos cuatro días, lo más positivo que he sacado es que nunca me he estancado, siempre he progresado, he ido hacia adelante y he aprendido alguna cosita. Cuando acabe la pretemporada veré dónde estoy realmente, si lejos o cerca, y me marcaré un objetivo para la temporada", subrayó.

"Está claro que aún me lleva totalmente la moto y me tengo que hacer a ella", reconoció Márquez, aclarando que "el carácter del motor de la Honda ha cambiado estos últimos años". "Marc tiene ese estilo agresivo que hace que se mueva mucho la moto. De momento, en las primeras pruebas en Jerez y Valencia me he sentido bien y no he sufrido esa fama de indomable que tiene", dijo, añadiendo que se trata de "ir cogiendo confianza con la moto, conocer mejor sus reacciones y pulir estos pequeños detalles".



"Hay que separar las cosas de casa y las del circuito"

Preguntado por su hermano y ahora compañero de equipo Marc, sentenció que "es difícil de batir, pero imbatible no hay nadie". "Somos humanos, todo el mundo comete errores y puede tener malos días o un mal año. Depende de muchas cosas: moto, piloto, los rivales van evolucionando... Nadie es imbatible", reiteró.

En cuanto a la posibilidad de que la convivencia sobre el asfalto pueda dañar la relación personal entre los hermanos Márquez, el catalán fue muy tajante en su respuesta: "Sin duda que no".

"Tenemos mucha afinidad, compartimos la vida, entrenamos cada día juntos, pero hay que separar las cosas de casa de las cosas del circuito. En el circuito cada uno es profesional, tiene su equipo y sus compromisos, y en casa seguiremos siendo los hermanos que somos", garantizó.

Además, detalló que en casa no les "gusta hablar" de sus logros deportivos, como los diez títulos mundiales que suman entre los dos. "Vives el momento, lo celebras, lo disfrutas, pero no quieres ser consciente porque si empiezas a pensar demasiado en lo que estás consiguiendo no afrontas los objetivos", concluyó.

