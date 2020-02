Repsol Honda presenta a Marc y Álex Márquez

Marc y Álex Márquez ya son oficialmente los primeros hermanos que son pilotos de fábrica en una de las escuderías más potentes del campeonato del mundo de motociclismo, la del Repsol Honda Racing Corporation (HRC), el equipo oficial del gigante japonés Honda, que este martes ha sido presentado en Yakarta (Indonesia). Entre ambos hermanos suman nada menos que diez títulos mundiales, ocho de Marc Márquez, los de 125 c.c. (2010), Moto2 (2012) y MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y los dos de Alex, en Moto3 (2014) y en Moto2 (2019), si bien sus objetivos para la temporada que comenzará el 8 de marzo con la disputa del Gran Premio de Catar en el circuito de Losail, serán muy distintos.









, que de conseguirlo le igualaría a títulos mundiales con el italiano Valentino Rossi , su gran rival en pista hasta el momento actual, aunque también con el transalpino Carlo Ubbiali y el británico Mike Hailwood, mientras quecon HRC, el primero de ellos, Marc Márquez , lo tiene que renovar tras haber ganado seis títulos mundiales de MotoGP con el fabricante del "Ala Dorada", y ello ya es argumento más que suficiente como para que los japoneses pongan todo su esfuerzo sobre la mesa para mantenerlo en el equipo. Una primera muestra de aproximación bien podría ser la decisión tomada en el fin de semana del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de contratar a su hermano, Alex , tras el precipitado anuncio de retirada en ese mismo escenario de quien era por entonces su compañero de equipo, Jorge Lorenzo . Así, mientras Marc Márquez es objeto de deseo de casi todas las fábricas, salvo Yamaha -que ya ha anunciado sus planes de futuro con Maverick Viñales y Fabio Quartararo a partir de 2021-, pues ha sido "tentado" por casi todos, Ducati, Suzuki y KTM, lo que ya es motivo más que suficiente como para que Honda "eche el resto" para mantener en sus filas al vigente campeón y dominador incuestionable de la categoría reina del motociclismo mundial., a pesar de los dos títulos mundiales que ostenta, por lo que su principal objetivo no es otro que adaptarse lo más rápidamente posible a la siempre complicada de conducir Honda RC 213 V, aunque nadie duda de que, al menos hasta que empiece el campeonato, tendrá la inestimable ayuda de Marc, el campeón, para conseguirlo.