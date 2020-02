Marc Márquez: "Me encuentro peor de lo que me esperaba"

El español y ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, operado a finales de noviembre de una lesión en el hombro derecho, reapareció este viernes en la primera jornada de entrenamientos en Sepang (Malasia), con una duodécima plaza y sensaciones encontradas.

"Es muy importante volver a subirme a la moto y estoy feliz de empezar de nuevo, pero desafortunadamente me encuentro peor de lo que me esperaba", comentó el vigente campeón del mundo de MotoGP en declaraciones facilitadas por el equipo Repsol Honda.

"He comenzado con buena energía en mi primera salida a pista, pero he tenido que calmarme un poco y asegurarme de que podía terminar el día. He intentado encontrar mi ritmo y trabajar los aspectos que necesitábamos. El plan sigue siendo el mismo: completar 35 vueltas hoy, 45 mañana y el último día veremos. Lo más importante es que el hombro se ha mantenido estable y por la tarde el dolor no ha empeorado. Tenemos que ir paso a paso y ser pacientes", abundó.

Marc Márquez completó 37 giros, centrándose más en la calidad de sus vueltas que en la cantidad, dado el estado de su hombro derecho.



Álex Márquez: "Cada día que pasa somos más rápidos"

Por su parte, su hermano Álex Márquez, debutante con el equipo Repsol Honda en MotoGP, se mostró "muy feliz" tras concluir la primera sesión de entrenamientos en Malasia en el decimotercer lugar.

"Estoy muy feliz por cómo ha ido todo. El test de hace unos días nos permitió tener una base y ayudar a un debutante como yo a empezar a entender la MotoGP en este circuito. Hoy hemos seguido mejorando y hemos dado algunos pasos adelante con neumáticos usados", explicó.

En declaraciones facilitadas por el equipo Repsol Honda, Álex Márquez indicó que el circuito de Sepang "está en mejores condiciones que días atrás" y consideró que "tener más pilotos en pista" le permite aprender "más cosas de ellos".

"Tenemos todavía bastante trabajo por hacer, pero el equipo está usando su experiencia para darme nuevos aspectos en los que centrarme en cada salida a pista. Cada día que pasa somos más rápidos y estoy deseando que llegue mañana", dijo el último campeón del mundo de Moto2.



Las Yamaha satélite, las más rápidas

El francés Fabio Quartararo, el mejor novato del pasado Campeonato del Mundo de MotoGP con siete podios, abrió la pretemporada por todo lo alto, con el mejor tiempo (1:58.945) en la primera sesión de entrenamientos en Sepang (Malasia).

El piloto de Petronas Yamaha SRT, llamado a disputarle la corona al español Marc Márquez el próximo curso, comandó el doblete de su equipo y es que el italiano Franco Morbidelli fue segundo a 51 milésimas de su compañero.

Desde la tercera plaza asomó su Suzuki el español Álex Rins, con el británico Cal Crutchlow y el australiano Jack Miller en el top-5.

De una caída al comienzo de la sesión debió reponerse el también español Maverick Viñales, que marcó el sexto mejor tiempo.

El italiano Valentino Rossi, su compañero en Monster Energy Yamaha, fue décimo. Jorge Lorenzo no pisó el asfalto este viernes, posponiendo su regreso al circuito en condición de probador de la fábrica con la que ganó sus tres títulos mundiales en la categoría reina.

La jornada fue importante para Álex Márquez, vigente campeón del mundo de Moto2 que da el salto a MotoGP de la mano de Repsol Honda.

Fue decimotercero y perdió 0.242 segundos con respecto a su hermano Marc, quien finalizó duodécimo, después de rodar 38 vueltas.