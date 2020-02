Nico Terol ya tiene sustituto

El Openbank Aspar Team contará con el piloto español Alejandro Medina para completar su alineación en la categoría de MotoE, donde será compañero de equipo de María Herrera, sustituyendo así al valenciano Nico Terol, que este año disputará el Mundial de Resistencia.

El joven piloto español, nacido en Málaga en 1997, debutará de este modo en la segunda temporada de la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE, una competición en la que dará el máximo para llevar al Openbank Aspar Team a lo más alto.

Medina llega al Mundial tras terminar tercero el Campeonato de España de Superbikes en 2019. Para el joven piloto español no será la primera experiencia en el marco del Campeonato del Mundo después de una doble aparición en 2018, en la categoría de Moto2, donde corrió como piloto sustituto en las carreras de República Checa y Austria.

Precisamente, Austria será uno de los escenarios de la segunda temporada de esta novedosa categoría, que expande su calendario hasta las siete carreras este año. El inicio en 2020 será en un nuevo trazado para las MotoE, en el circuito de Jerez – Ángel Nieto. Assen, que también se estrena en la competición, será el segundo escenario de la categoría, que posteriormente viajará a Austria, Misano y Valencia, estas dos últimas con carrera doble.

Openbank y el Aspar Team afrontan esta segunda edición en la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE con el reto de seguir creciendo y aprovechando la experiencia de la pasada temporada, cuando María Herrera luchó por el podio en carreras como la de Misano.

La Copa del Mundo FIM Enel MotoE es la primera competición de motos completamente eléctricas y se convierte en un pilar clave en el futuro del motociclismo, por la evolución en el campo de las energías renovables. La Copa es una mezcla de sostenibilidad y de alta tecnología, una competición acorde con los valores de Openbank.

Jorge Martínez 'Aspar' declaró sobre su nuevo piloto: "Alejandro Medina es un piloto joven, que en el CEV de Moto3 luchó por ser campeón y tenía muchas posibilidades de lograrlo. Tiene un potencial enorme y está adaptado ya a motos grandes porque ha corrido en Superstock 1000, donde fue campeón sub-23, y llega de ser tercero en el Campeonato de España de Superbike. Espero que pueda adaptarse rápido a MotoE, que es una nueva categoría para él, y nos dé muchas alegrías, porque tiene todo el potencial para luchar por los puestos de cabeza. Con él y con María Herrera, el Openbank Aspar Team va a dar el máximo en 2020 y esperamos poder devolver a Openbank la confianza que ha depositado en nosotros y en este proyecto".

Por su parte, Alejandro Medina comentó tras su fichaje: "Me siento muy ilusionado y contento de correr con el Openbank Aspar Team en la Copa del Mundo de MotoE esta temporada 2020. Estoy entusiasmado por saber qué se siente al pilotar una moto nueva para mí como es la Energica. Por lo que he visto en la tele, creo que será una moto bastante estable por su peso, pero me intriga saber la reacción de la moto en la aceleración y descubrir su potencia. Mi principal meta esta temporada será conocer bien el funcionamiento de la moto en el menor tiempo posible para poder luchar por los puestos de cabeza".