Caída de Marc Márquez... ¡y Dani Pedrosa tercero!

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP que este sábado marcó el noveno mejor tiempo en los entrenamientos de Sepang (Malasia), dijo estar "muy contento" por la evolución física que observa en el hombro derecho operado, pese a haber sufrido una caída en la curva 3 del circuito durante el tramo final de la sesión.

"Estoy muy contento porque he notado que el hombro está mejor que ayer y esto es bueno. Desafortunadamente, he sufrido una caída que parecía fuerte -pero ha sido pilotando lento-, así que estoy bien. Pero esto nos hace recordar que debemos estar concentrados al 100%, ya que no podemos cometer fallos debido a mi condición física", indicó el piloto de Repsol Honda en declaraciones facilitadas por su equipo. Márquez completó 47 vueltas y en la décima logró un tiempo de 1:59.97. "El día ha acabado antes de la caída, cosa que no ha impedido que parásemos cuando queríamos, y el objetivo de hoy era realizar 45 vueltas. Mañana completaremos más giros para acabar de entender las novedades en los neumáticos junto con los nuevos cambios", resaltó.

Su hermano Alex, el campeón del mundo de Moto 2 que se estrena en la categoría reina, obtuvo un mejor registro de 1:59.661 y dio 66 vueltas, para continuar con su intención de entender lo más rápido posible el rendimiento de la RC213V y el comportamiento de los neumáticos usados.

"De nuevo, acabo el día contento, especialmente porque hemos trabajado bastante bien con neumáticos usados. Entenderlos y adaptarme a ellos ha sido mi principal objetivo. Hemos hecho un "time attack" por la mañana pero no estaba pilotando de mi mejor manera, lo que implica que conseguir un 59.6 está bastante bien. El aspecto más importante de hoy ha sido nuestra larga tanda, hemos tenido buen ritmo y además, me ha servido para ver cómo estoy físicamente y en qué debo trabajar. En definitiva, me he notado bien y estoy satisfecho con todo lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo", señaló.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha vuelto a ser el gran dominador en la segunda de las tres jornadas de test oficiales de pretemporada de MotoGP, en el circuito de Sepang (Malasia), tras concluir con 69 milésimas de ventaja sobre el australiano Jack Miller (Ducati), mientras que el español Dani Pedrosa, probador de KTM, completó el podio del día.

'El Diablo', que tras terminar quinto la pasada temporada y ser 'rookie' del año espera aspirar al título en 2020, ha refrendado sus buenas prestaciones, esta vez sobre la M1 2020. En el ecuador de la sesión marchaba noveno, pero a falta de 40 minutos marcó un mejor crono de 1:58.572 que resultó imbatible para el resto de pilotos.

Solo Miller, que se quedó a 69 milésimas, se acercó al de Niza; así, encabezó los registros de las GP20, ya que los italianos Danilo Petrucci, 'Pecco' Bagnaia y Andrea Dovizioso -que sufrió una caída en la curva 6 y que provocó una bandera roja- solo pudieron ser 13º, 14º y 15º, respectivamente.

Por su parte, Dani Pedrosa, probador del Red Bull KTM Factory Racing, mejoró su tiempo tras la pausa y completó el podio a 90 milésimas del francés, confirmando las buenas sensaciones del 'shakedown', donde comandó las primeras sesiones. Con ello, allanó el camino de Pol Espargaró, que terminó octavo tras probar la nueva versión del chasis de la RC16.

Además, Joan Mir (Suzuki) y Franco Morbidelli (Yamaha) finalizaron en el 'Top 5'. Por su parte, Maverick Viñales (Yamaha), que contó con hasta tres modelos de M1 y que superó a un Valentino Rossi que concluyó décimo, fue sexto por delante de Àlex Rins (Suzuki) y de Pol Espargaró.

La primera Honda fue la de Marc Márquez (Repsol Honda), octavo y que sufrió una caída sin consecuencias en la curva 3. Tras su última operación de hombro, el de Cervera trata de ganar confianza sobre la RC213V. Su hermano Àlex (Repsol Honda) terminó decimoséptimo.

La segunda jornada en el trazado malasio ha servido también para testear el nuevo neumático trasero de Michelin que se introducirá esta temporada en Catar. Este domingo, en la tercera y última jornada, el balear Jorge Lorenzo volverá a la pista para probar con Yamaha.

