Rossi: "Lorenzo está muy simpático, parece que dejar de correr mejora el carácter"

Valentino Rossi tuvo un 'coach' especial durante la segunda jornada de entrenamientos oficiales en Sepang (Malasia). El balear Jorge Lorenzo, repescado por Yamaha como piloto probador, acompañó al italiano y le dio consejos durante sus paradas en el garaje, una situación extraña a la que el de Tavullia se refirió al finalizar los tests.

"Jorge (Lorenzo) está en un gran estado de forma, muy simpático, bien. Parece que dejar de correr mejora el carácter. Ojalá algún día me pase a mí. No, bromas aparte, me gusta hablar con Lorenzo porque siempre dice comentarios interesantes. Esto ya lo sabía, pero tenerlo aquí, con nosotros, es importante. Me ha dado consejos sobre mis trazadas. Se me hacía extraño verle vestido normal y yo con el mono. Pero está bien, le veo muy interesado y concentrado", comentó el italiano.

Rossi resumió también la jornada en la que mejoró un poco respecto al viernes, pues acabó décimo: "El balance es positivo, más positivo que el viernes. Al final, mi posición es décimo, nada destacable, pero estoy contento porque hoy sólo trabajamos con la moto nueva y ha sido un día más positivo porque hemos mejorado en un montón de cosas. Ha sido una buena jornada, pero hay que seguir así porque estoy a medio segundo de la pole, pero soy décimo".



"¿Por qué no una vuelta de Lorenzo y de Pedrosa?"

Al italiano se le hace extraño no solo ver a Jorge Lorenzo a su lado de paisano, también a Dani Pedrosa, cuyos tiempos le hicieron reflexionar sobre los motivos de su retirada. "Lo vi por la mañana y me dije, cojones, sí que va rápido. De hecho, hizo el tercer mejor tiempo. ¿Por qué no una vuelta de Lorenzo y de Pedrosa? Es bonito por el gusto de verles rodar. Lorenzo llega de momentos difíciles y se había perdido un poco, pero con la Yamaha ya ha rejuvenecido. Pedrosa puede que la presión del campeonato o los eventos no le gusten mucho, pero pilotar le gusta. Los dos son más jóvenes que yo, con lo que pueden volver".