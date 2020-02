Marc Márquez: "He terminado con buenas sensaciones a pesar de la caída"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que a pesar de la caída sufrida este domingo ha terminado "con buenas sensaciones" el test de pretemporada en Sepang (Malasia), tras ser duodécimo en la tercera y última jornada.

"He terminado el día con buenas sensaciones, ya que por la mañana hemos marcado un buen ritmo y he dado lo mejor de mí. He sufrido una pequeña caída en la curva 15, pero ha sido a causa de mi condición física. Es bueno saber dónde está el límite, y aunque hubiese sido mejor no irme al suelo, me encuentro bien", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera completó 47 vueltas en el trazado asiático. "Esta vez el ritmo ha sido diferente. He probado algunas cosas, pero todavía queda trabajo por hacer. Hoy las mangas han sido algo más largas que en días anteriores, pero nuestra velocidad ha seguido siendo buena", concluyó.