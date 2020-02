Jorge Lorenzo: "Ahora Valentino y yo estamos más cerca que nunca"

Jorge Lorenzo ha hablado en 'The Race' sobre su primera semana de entrenamientos en su regreso a Yamaha, aunque de seis sesiones solo ha rodado en dos, una en el 'shake-down' y otra en los tests oficiales en Sepang.

De sus buenas sensaciones y de la posibilidad cada vez más seria de correr en el Gran Premio de Cataluña en Montmeló con una invitación, y del recibimiento de su exequipo, con el que logró sus tres títulos mundiales de MotoGP: "La sensación es muy familiar. No es que me hayan tratado mal en Ducati y Honda; todo lo contrario porque me trataron bien y me dieron lo mejor. Pero estaba sufriendo allí y la vida es para disfrutarla, no para sufrir. En Yamaha hay una sensación diferente, y la moto también es muy familiar, especialmente para mi estilo de conducción".

"De repente, cuando anuncié mi retiro, Yamaha vino a mí muy interesada. Parecía el papel perfecto porque sería capaz de hacer lo que amo, montar en moto, sentirme parte de un proyecto y la sensación de mejorar las cosas, siempre agradable, pero sin viajar, sin tantas personas en el paddock durante un Gran Premio, sin la presión que conlleva. Pensé que por qué no. Me da lo mejor de mi carrera sin lo peor", ha añadido el balear.

Jorge Lorenzo se ha referido también a su nueva faceta como coach o asesor de Valentino Rossi, que en su día ordenó poner un muro en el garaje de Yamaha para separar ambos equipos: "Es muy difícil ser amigable con un competidor directo, especialmente cuando todos somos asesinos en MotoGP. Marc es un asesino, Valentino es un asesino, yo soy un asesino. Todos queremos ganar y nunca queremos dar nada a los demás. No los odias, pero quieres que vayan lo más lento posible y que puedan vencerlos siempre".



La patada de Malasia en 2015

Y por supuesto ha hablado de lo que sucedió en 2015 en Sepang con la polémica patada de Rossi a Marc Márquez que hizo que el italiano perdiera el Mundial en Cheste tras ser sancionado. "Cuando sucede algo tan emocional como Sepang en 2015, la fricción provoca un incendio y la relación es aún peor. Hubo muchos comentarios desde entonces, pero el tiempo es un gran sanador; los humanos olvidamos los sentimientos negativos y positivos muy rápidamente, y tal vez con el paso del tiempo los fans han comenzado a entenderme un poco mejor o tal vez porque he cambiado como persona. Ahora Vale y yo estamos más cerca que nunca, tal vez porque nuestro interés compartido es ver a Yamaha ganar".

El balear apuesta fuerte por Yamaha porque según él tiene el mejor equipo de pilotos de la parrilla: "En este momento, Yamaha es el único equipo que tiene tres pilotos que pueden ganar carreras y luchar por el campeonato. Honda solo tiene a Marc por el momento, Suzuki solo tiene a Rins porque Mir todavía tiene que anotar su primer podio. Ducati quizás tenga tres, pero Yamaha tiene más posibilidades de ganar con tres".

Lo que aún no tiene claro son sus posibilidades de regresar en el futuro, por ejemplo en 2021 en el Petronas Yamaha junto a Valentino Rossi, como dejó caer Lin Jarvis, jefe del equipo oficial: "Por el momento estoy contento con el papel que tengo porque puedo disfrutar la vida de una manera que no he tenido en 20 años. Tengo muchas cosas que quiero hacer, otros proyectos y cosas nuevas. Pero en la vida nunca se sabe. Después de Valencia fue 99% no, y ahora es quizás 98%. Si ha crecido un 1% en dos meses, tal vez seguirá creciendo en el futuro, pero por ahora es un no".