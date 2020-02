El Team Estrella Galicia 0,0 aborda su proyecto 2020

La estructura de Estrella Galicia 0,0 volverá a apoyar el motociclismo desde las categorías promocionales hasta la élite del Campeonato del Mundo, alineando pilotos de hasta siete nacionalidades.

El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, vigente Campeón del Mundo de Moto2, afronta la temporada 2020 con caras renovadas, el británico Sam Lowes, ausente en la presentación debido a una lesión sufrida durante un test privado, y el español Augusto Fernández forman el dúo que se enfrentará al reto de renovar el título mundialista.

El Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 afrontará el Campeonato del Mundo de Moto3 con Sergio García Dols, acompañado del debutante japonés Ryusei Yamanaka.

El Junior Team Estrella Galicia 0,0 estará en la parrilla del Campeonato del Mundo Junior de Moto3 con el brasileño Diogo Moreira, el español José Antonio Rueda y el francés Lorenzo Fellon.

El Talent Team Estrella Galicia 0,0 alineará tres pilotos en la European Talent Cup del FIM CEV Repsol: el español Ángel Piqueras, el norteamericano Tyler Scott y el hispano argentino Marco Morelli.



José Cabanas - CMO de Hijos de Rivera



«Nuestro proyecto en el mundo de MotoGP ha venido siempre caracterizado por un trabajo desde la base. Llevamos desde el año 2011 apoyando a jóvenes pilotos y su trayectoria para que finalmente lleguen al campeonato del mundo, desarrollando valores como esfuerzo, compañerismo y trabajo en equipo, principios activos que sin ellos no estaríamos donde estamos ahora.

Este año es muy especial para nosotros, venimos de celebrar nuestro tercer mundial en 2019. Álex ya nos había hecho campeones del mundo en 2014 y Franco Morbidelli por segunda vez en 2017. Esta es la prueba del éxito que está trayendo esta filosofía a la marca y al Team Estrella Galicia 0,0. Haber conseguido tres mundiales en tan poco tiempo para nosotros es un orgullo y sin duda volveremos a luchar por conseguir el siguiente esta temporada».



Marc Van der Straten - Propietario del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS



«En nuestra undécima temporada en el Mundial, el equipo sigue en perfecta sintonía y homogeneidad. Tras un buen trabajo a lo largo de todo el invierno estamos preparados para seguir peleando por nuestros sueños. Contamos con dos grandes pilotos en Moto2 y estoy convencido de que la veteranía y velocidad de Sam Lowes y el talento y garra de Augusto Fernández nos regalarán grandes momentos y alegrías esta temporada en la categoría intermedia. Además, este año volvemos a competir en MotoE con un Mike Di Meglio que peleará por el título desde el primer día. Estoy muy contento, orgulloso del equipo y con ganas de volver a escuchar el rugir de los motores».



Jaime Serrano - Director General de Monlau Repsol Technical School



«En 2020 empezamos una apasionante e ilusionante temporada con mucha motivación y ganas de seguir apoyando el talento joven. Para Sergio García Dols será su segunda temporada mundialista con el claro objetivo de luchar por el podio de Moto3 en cada GP. Además, estará acompañado de un piloto con enorme potencial como es el japonés Ryusei Yamanaka, procedente del Junior Team y que junto a Sergio hará una gran temporada. En el Mundial de Moto3 Junior y la European Talent Cup también contamos con la selección de prometedores pilotos de las más diversas procedencias, siempre con el compromiso de llevar nuevos talentos desde la base hasta la élite del motociclismo de velocidad».



Sam Lowes - Piloto de Moto2



«Pese a la lesión sobrevenida por la caída durante los test privados, estoy muy contento y motivado con este nuevo proyecto. Desde el primer día me he sentido muy bien con el equipo, así que estoy realmente impaciente por empezar la que creo que será una gran temporada junto a ellos. Teniendo en cuenta el nivel del equipo y lo que consiguieron el año pasado, mi objetivo no es otro que pelear regularmente desde el primer Gran Premio por el podio y la cabeza de carrera».



Augusto Fernández - Piloto de Moto2



«Me siento muy bien, estoy 100% listo para empezar la temporada. He entrenado mucho esta pretemporada en el gimnasio y he practicado mucho motocross. Me siento con mucha fuerza y cargado de ganas de trabajar con la nueva moto y mi nuevo equipo. Tienen un nivel increíble y me gustó mucho cómo trabajamos juntos en el último test. Mi objetivo este año es estar asiduamente entre los pilotos más rápidos y pelar el podio y la victoria. Mi meta es presentar candidatura al título, pero creo que eso será la consecuencia del trabajo que hagamos. Hay que ir con calma porque la temporada es muy larga. Paso a paso, si trabajamos bien, los resultados llegarán. Quiero dar las gracias a todos y en especial a Marc por la oportunidad brindada. Tengo muchas ganas de hacer una gran temporada junto a este gran equipo».



Sergio García Dols - Piloto de Moto3



«Estoy deseando que comience esta temporada, sobre todo después de haber saboreado la victoria en la última carrera de mi primer año y demostrar que puedo estar al nivel de los mejores. Ya conozco los circuitos, eso hará todo un poco menos complicado y ayudará a que nos podamos concentrar exclusivamente en ofrecer nuestro máximo rendimiento».



Ryusei Yamanaka - Piloto de Moto3



«Es un honor para mí disputar mi primera temporada completa en el Mundial con el Team Estrella Galicia 0,0 Moto3. El pasado año pude participar en varias carreras con ellos como sustituto e invitado, y estoy deseando que comience la primera carrera para seguir aprendiendo de los mejores. Espero que mi evolución también resulte positiva y pueda mejorar mi pilotaje para lograr los mejores resultados posibles y luchar por el titulo de 'Rookie of the Year'».



Mike Di Meglio - Piloto de MotoE



«Mi objetivo es ir a por el título. El año pasado estuvimos cerca, pero cometí errores que nos complicaron el camino perdiendo puntos. Ahora ya conozco bien la competición y la moto. Sé dónde debemos centrar esfuerzos y en qué áreas podemos progresar, así que estoy muy motivado. Este año llegan nuevos pilotos y las motos han evolucionado, así que el campeonato irá ganando adeptos e interés. Estoy súper feliz en el equipo, trabajamos muy bien juntos y creo que podemos llegar muy lejos. Estoy impaciente por empezar».



Joan Olivé - Jefe de equipo Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS



«Un año más hemos intentado cuidar cada detalle para dar a nuestros pilotos el material y las herramientas necesarias para poder alcanzar los objetivos del Team. Será una temporada muy emocionante, ya que tenemos a dos pilotos nuevos en el box. Ambos han entrenado muchísimo durante el invierno para llegar bien preparados al inicio de la competición. Nuestro principal objetivo es mantenernos como un equipo de referencia en la categoría de Moto2 y pelear regularmente por las posiciones delanteras con ambos pilotos.

Por otro lado, el proyecto de MotoE es muy especial para nuestro equipo y creemos que Mike Di Meglio dará un gran paso adelante este año gracias a la experiencia adquirida durante el 2019 tanto por él como por el equipo. Juntos intentaremos ser más regulares y aprender de los errores para atacar el título desde principio de temporada».



Jordi Arquer - Jefe de equipo Team Estrella Galicia 0,0 Moto3



«Para esta temporada contamos nuevamente con una alineación de pilotos con muy buena proyección. Tras los últimos resultados en 2019, Sergio García Dols ya es plenamente consciente de que puede luchar con los mejores pilotos del campeonato; estamos convencidos de que esa convicción le llevará a buscar su mejor rendimiento para luchar por los mejores resultados y estar de manera regular en el podio. Ryusei Yamanaka está preparado para dar el salto al Mundial; el pasado año formó parte de nuestro Junior Team Estrella Galicia 0,0 compitiendo en el Mundial Junior Moto3 del FIM CEV Repsol, donde consiguió la victoria en la carrera de Valencia. En 2019 pudimos constatar su disciplina e incansable deseo de mejorar, además de su velocidad en la pista. Ahora tiene todo lo que necesita para hacer un buen trabajo como piloto del Mundial».