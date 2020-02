La "extraña" opinión de Rossi sobre la renovación de Marc Márquez

Valentino Rossi fue cuestionado sobre la renovación de Marc Márquez con Honda para los próximos cuatro años, hasta 2024. El sábado, al término de la primera sesión de tests oficiales de las tres que realizan los pilotos de MotoGP en Losail, el italiano, que finaliza contrato con Yamaha este año, en el que decidirá su futuro, ve "extraña" tan larga renovación.

"Sinceramente, no sabría. Ha decidido quedarse con Honda. Además, por cuatro años, que es una cosa un poco extraña. Si lo ha decidido así, habrá tenido sus razones", comentó Valentino Rossi.

Por otro lado, en la segunda jornada de tests, el francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) lideró este domingo la tabla de tiempos en un día en el que el campeón, el español Marc Márquez (Repsol Honda), sufrió una caída.

Marc Márquez, que todavía no está físicamente al cien por cien y sigue con molestias en el hombro derecho, del que se operó a finales de noviembre, sufrió una fuerte caída sin consecuencias para él, pero sí para su montura, que quedó bastante dañada. El campeón mundial dio sólo 46 vueltas y fue decimocuarto en la tabla final de tiempos, a 1.055 de Quartararo.

Su hermano y compañero, Àlex, todavía resfriado, acabó decimonoveno de 22 pilotos a 1.687, justo por detrás, a 81 milésimas, del valenciano Iker Lecuona, que se quedó a solo 44 milésimas de su compañero de equipo en el Red Bull KTM Tech3, el portugués Miguel Oliveira.

«Estoy realmente feliz por este segundo día. He mejorado mucho mi tiempo de vuelta. Hice una simulación de carrera y fue muy agradable. Para mí era la primera vez con esta moto haciendo tantas vueltas seguidas, aunque no fue fácil manejar la potencia ya que obviamente es muy diferente a la Moto2», dijo Lecuona.

Marc Márquez, por su parte, explicó su caída, en la que prefirió irse al suelo que hacer una salvada de las suyas al no tener el hombro al cien por cien. "He sufrido una caída con el cambio de dirección en la curva ocho. Con el hombro todavía recuperándose tengo que usar más las piernas. He empujado algo más de la cuenta, he perdido el tren delantero y no he podido salvarla".

"Afortunadamente estoy bien. Estamos intentando encontrar el mejor camino, pero siempre es complicado en Catar. Por el momento, estamos intentando encontrar el motivo por el que nos está costando un poco más aquí que en Malasia. Este lunes seguiremos trabajando y también empezaremos a pensar en la primera carrera", agregó el campeón.

Al manillar de su YZR-M1, Fabio Quartararo, quinto en el pasado Mundial, marcó un mejor registro de 1:54.038 cuando quedaba algo más de media hora para el final con el que aventajó en 162 milésimas al español Àlex Rins (Suzuki Ecstar), que fue el mejor la víspera, y en 226 al también español Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha), que fue el piloto con mejor ritmo en tandas largas.

Rins se sobrepuso a una caída por la mañana en la primera curva y logró su mejor tiempo en la penúltima de sus 53 vueltas en otra gran jornada de Suzuki, que aspira a discutir la hegemonía de la Honda de Marc Márquez.

Maverick Viñales acabó a 226 milésimas de Quartararo, pero a sólo 64 de Rins. y fue el segundo piloto con más vueltas sobre la pista con un total de 68, sólo dos menos que las 70 de Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), que acabó cuarto.

Completaron el Top-10 el italiano Francesco Bagnaia (Pramac Racing Ducati), el francés Johann Zarco (Reale Avintia Ducati), el español Joan Mir (Suzuki Ecstar) -que se fue al suelo en la sexta curva-, los también italianos Andrea Dovizioso (Ducati) y Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) y el japonés Takaaki Nakagami (LCR Honda), que fue el mejor de los representantes de Honda.

Este lunes Losail acogerá la tercera y última jornada de entrenamientos, tras la que ya no habrá más hasta los primeros libres del Gran Premio de Catar, del 6 al 8 de marzo, primera prueba del Mundial de 2020.