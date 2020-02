Yamaha cierra la pretemporada muy por delante de Honda

El español Maverick Viñales y el italiano Franco Morbidelli, ambos con Yamaha y separados por 33 milésimas de segundo, coparon los dos primeros puestos de la tercera y última sesión de entrenamientos de pretemporada de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito catarí de Losail.

Viñales (Monster Energy Yamaha) lideró la tabla de tiempos con una mejor vuelta de 1:53.858, y aventajó en 33 milésimas a Morbidelli (Petronas Yamaha), que marcó su mejor crono con la moto de 2019. Fueron los dos únicos en bajar de 1:54. A 210 milésimas, en la tercera plaza, acabó el también español Àlex Rins (Suzuki Ecstar), que había sido el mejor el primer día en Losail.

"Hoy ha sido un día muy bueno para nosotros porque hemos estado trabajando con neumáticos muy usados, especialmente cuando las condiciones eran difíciles. Estábamos tratando de adaptarnos cuando las condiciones no eran buenas", dijo Viñales.

"Lo intenté con los neumáticos usados porque a veces en la carrera tienes una especie de sensación de dificultad. Por lo tanto, traté de entender lo que tengo que hacer cuando las condiciones no son buenas en la pista. Estoy muy contento, el equipo ha estado trabajando de una manera muy buena", agregó.

"Seis días de pruebas, y me siento bien con la moto. Siento que la moto está ahí, y ahora tenemos que seguir trabajando, porque hay una buena progresión, pero todavía no es suficiente. Sinceramente, he disfrutado mucho estos tres últimos días con la moto. Seguro que va a ser una semana larga, así que no puedo esperar al próximo viernes y especialmente al domingo en la parrilla", comentó Viñales en declaraciones que difunde su equipo.

El actual campeón mundial, el también español Marc Márquez (Repsol Honda), que llegó a rodar con la RC213V del japonés Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), marcó el séptimo mejor registro, a 0.291 del primero, y lideró a los pilotos de la marca nipona.

"Después de los dos primeros días estaba un poco preocupado, porque estábamos trabajando mucho para entender cómo mejorar donde más lo necesitábamos. Pero hoy hemos dado un gran paso adelante y ahora sí que hemos entendido lo que necesitamos, estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho", dijo Márquez en declaraciones que difunde su equipo.

"He podido ser constante y acabar contento con mi ritmo. Debo dar las gracias a Honda, a los ingenieros y a los mecánicos, porque han trabajado mucho en este test y los resultados empiezan a notarse. Tenemos una dirección que seguir para cuando volvamos aquí para el primer GP", agregó.

Entre Álex Rins y Marc Márquez se clasificaron el francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), compañero de Morbidelli, el australiano Jack Miller (Pramac Racing Ducati) y el compatriota y compañero de Rins, Joan Mir (Suzuki Ecstar).

Completaron el Top-10 Nakagami, el sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team).



Caída de Rossi

El también italiano Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) sufrió una caída sin consecuencias físicas y terminó en el duodécimo puesto.

El valenciano Iker Lecuona volvió a acabar por tercera jornada consecutiva por delante del debutante Álex Márquez, y muy cerca de su compañero de equipo Miguel Oliveira. «En general, me sentí bien, aparte de una caída esta mañana. Por la tarde, el viento había aumentado bastante, es una situación nueva para mí. No estoy del todo contento, aún hay muchos factores que manejar y cosas que mejorar aún», dijo Iker Lecuona.

Àlex Márquez (Repsol Honda) se lamentó de no haber estado más arriba en la tabla de tiempos. "Fuimos fuertes en Sepang y aquí no hemos estado tan cerca como me hubiera gustado. Gracias a nuestro trabajo en este test, mi equipo cree que tiene algunas soluciones para el de Gran Premio la próxima semana; estoy satisfecho con esto. Ahora volveré a casa para preparar, de la mejor manera posible, mi primera carrera de MotoGP", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

A pesar de todo, el 'rookie' catalán explicó que se ha sentido "mejor físicamente" que en las dos anteriores jornadas, y afirmó que las primeras 30 vueltas han sido "bastante buenas". "Realmente no hemos tenido la oportunidad de hacer una vuelta rápida adecuada, ya que estábamos ocupados con otras cosas y todavía no estoy físicamente en mi mejor momento", finalizó.