Sergio García Dols, el mejor en el arranque de la temporada

Raúl Fernández (KTM) se erigió en líder de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de Moto3 en el circuito de Losail al conseguir el mejor tiempo al término del día con un registro de 2:04.577, a 16 milésimas de segundo de la vuelta más rápida dada nunca en la categoría de Moto3, al rodar en 2:04.561.

Nada más comenzar los entrenamientos todos los pilotos salieron con "prisas" por avanzar en el trabajo de puesta a punto y enseguida comenzaron a despuntar algunos pilotos, primero el valenciano Carlos Tatay (KTM), uno de los más jóvenes de la formación de salida que llegó a ser líder, aunque enseguida asumió el rol de líder otro español, Raúl Fernández (Husqvarna), con 2:05.743.

No duró demasiado Fernández al frente de la tabla, pues le superó en apenas unos minutos el británico John McPhee (Honda), quien se puso líder con 2:05.383, que ya era más rápido que en la sesión de la mañana cuando el valenciano Sergio García Dols (Estrella Galicia 0'0 Honda) rodó en 2:05.407, mejor que la "pole" del año pasado, aunque la vuelta más rápida dada en esta pista nunca era la de Arón Canet con 2:04.561.

Según fueron pasando los minutos la situación en lo que a tiempos se refiere se fue estrechando y fue el nipón Kaito Toba (Honda), vencedor el pasado año en Catar, quien 2:04.908 se puso líder, si bien al final se tuvo que conformar con la quinta plaza, superado por Raúl Fernández, el surafricano Darryn Binder (KTM), el propio Sergio García y los japoneses Ai Ogura (Honda) y Kaito Toba (KTM).

En la octava plaza concluyó el piloto de Algemesí Jaume Masiá (Honda), que consiguió mejorar sensiblemente respecto a la mañana, cuando acabó decimoctavo, con Carlos Tatay (KTM), decimocuarto, Jeremy Alcoba (Honda) en la vigésimo posición, con Alonso López, que por la mañana fue tercero, al final se tuvo que conformar con la vigésimo primera plaza, en tanto que Albert Arenas (KTM), del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', fue decimoctavo. El cuarto valenciano, José Julián 'Josito' García, que sustituye en el SIC58 Squadra Corse a Niccoló Antonelli, cerró la tabla de tiempos.

Sergio García Dols: "El cambio horario nos ha beneficiado"

Sergio García dijo que "las conclusiones son positivas" porque no sabía "cómo iba a ir la moto en estas condiciones, con un poco de más frío, pero va igual que en el test o incluso un poco mejor".

García aseguró que habían hecho "algunos cambios que han ido bien", motivo por el que resaltó que había que "seguir mejorando y pensar en hacer ritmo".

"El cambio de horario al no estar MotoGP ha supuesto un cambio fácil, porque enseguida he salido y me he notado bien, aunque llevamos unos neumáticos diferentes y he notado que la moto iba bien y, de hecho, cuando hemos montado el neumático bueno también ha ido bien y he notado la pista más rápida y lo he notado en los tiempos", destacó Sergio García.

"Tengo que mejorar en algunas curvas y también un poco la moto, hay que juntarlo todo para hacerlo lo mejor posible", añadió.

Clasificación oficial de entrenamientos del primer día de Moto3:

.1. Raúl Fernández (ESP/KTM) 2:04.577 a 155,4 km/h.

.2. Darryn Binder (AFS/KTM) 2:04.698

.3. Sergio García Dols (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) 2:04.723

.4. Ai Ogura (JPN/Honda) 2:04.922

.5. Kaito Toba (JPN/KTM) 2:04.988

.6. Tony Arbolino (ITA/Honda) 2:05.227

.7. Andrea Migno (ITA/KTM) 2:05.287

.8. Jaume Masiá (ESP/Honda) 2:05.332

.9. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 2:05.348

10. Deniz Öncü (TUR/KTM) 2:05.355

..........

14. Carlos Tatay (ESP/KTM) 2:05.598

17. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) 2:05.622

18. Albert Arenas (ESP/KTM) 2:05.668

20. Jeremy Alcoba (ESP/Honda) 2:05.779

21. Alonso López (ESP/Husqvarna) 2:05.795

31. José Julián García (ESP/Honda) 2:08.302