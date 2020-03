Marc Márquez: "Será divertido ofrecer acción, aunque sea virtual"

Marc y Álex Márquez están preparados para competir en la primera carrera virtual de MotoGP, una prueba a seis vueltas en el espectacular circuito de Mugello, con diez pilotos en total, todos de la categoría reina y siete de ellos españoles, y entre ellos el valenciano Iker Lecuona.

Los dos pilotos del equipo Repsol Honda se enfrentarán en el #StayAtHomeGP (#QuédateEnCasaGP) organizado por MotoGP para este fin de semana, una carrera especial en el videojuego MotoGP19.

El domingo 29 de marzo, Marc y Álex completarán primero una sesión clasificatoria para la formación de la parrilla de salida de la carrera, que se disputará tan sólo unos minutos después.

Con unos tiempos muy ajustados en esta competición, la preparación y los entrenamientos previos serán esenciales para lograr clasificar sus RC213V virtuales en la mejor posición posible.

La carrera se retransmitirá en directo por DAZN y YouTube a partir de las 15:00 horas. Una buena forma de matar el gusanillo de la competición, en este confinamiento impuesto por el coronavirus.

"Todos estamos viviendo un momento difícil, así que será divertido ofrecer algo de acción a los aficionados", confesó Marc Márquez en declaraciones facilitadas por el equipo Repsol Honda. "Hacemos esto para todos los fans de MotoGP y para darles algo agradable durante estos días tan difíciles".

"Agradezco a los otros pilotos y al campeonato por organizar esta carrera. Me he quedado en casa, entrenando todo lo que puedo. Álex y yo disfrutamos jugando juntos al juego de MotoGP, pero ahora debemos ser un poco más serios. No importa lo que nos estemos jugando, ¡como pilotos queremos ganar! Con la prueba solo a seis vueltas, creo que podemos darlo todo y empujar durante toda la carrera. ¡Tengo muchas ganas de correr!", añadió el ocho veces campeón del mundo sobre una carrera en la que lo que es seguro es que nadie se hará daño si se cae.

Su hermano Álex Márquez, por su parte, declaró: "Tenemos la responsabilidad de animar a las personas a permanecer en casa y seguir las pautas, así que si los fans no pueden venir a las carreras, al menos podemos llevarles las carreras a sus hogares. He estado siguiendo los consejos y me he quedado en casa, adaptando mi entrenamiento y mi forma de vida para que todos podamos superar esto".

"Había pensado que mi «debut en las carreras» sería un poco diferente, pero estoy deseando que llegue de cualquier manera. Normalmente soy bastante competitivo en el juego de MotoGP con los amigos, así que no estoy seguro de ser un verdadero novato, aún así es difícil saber el nivel de los otros pilotos. Veamos cómo va, Mugello es un circuito divertido para pilotar; es muy rápido y, especialmente en la curva 1, puedes hacer grandes adelantamientos. ¡Espero que los fans puedan disfrutar de esta carrera junto con nosotros!", concluyó.