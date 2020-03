Márquez: "Quiero ganar la carrera virtual, tengo ganas"

El piloto y vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), ha reconocido que tiene "muchas ganas" de participar este domingo en la primera carrera virtual de MotoGP, una iniciativa del campeonato surgida para hacer más llevadero el tiempo de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus.

Los dos hermanos se enfrentarán, a partir de las 15.00 horas de este domingo, a un elenco de pilotos de MotoGP en el #StayAtHomeGP, una carrera de seis vueltas al trazado de Mugello en el videojuego oficial MotoGP19.

"Todos estamos viviendo un momento difícil, así que será divertido ofrecer algo de acción a los aficionados. Hacemos esto para todos los fans de MotoGP y para darles algo agradable durante estos días tan difíciles", comentó Marc en declaraciones facilitadas por el equipo.

"No importa lo que nos estemos jugando, ¡como pilotos queremos ganar! Con la prueba solo a seis vueltas, creo que podemos darlo todo y empujar durante toda la carrera. ¡Tengo muchas ganas de correr!", añadió.

Por su parte, Álex Márquez aseguró que tienen la "responsabilidad" de animar a las personas a permanecer en casa. "Si los fans no pueden venir a las carreras, al menos podemos llevarles las carreras a sus hogares. He estado siguiendo los consejos y me he quedado en casa, adaptando mi entrenamiento y mi forma de vida para que todos podamos superar esto", manifestó.

"Había pensado que mi debut sería un poco diferente, pero estoy deseando que llegue de cualquier manera. Normalmente soy bastante competitivo en el juego de MotoGP con los amigos, así que no estoy seguro de ser un verdadero novato, aún así es difícil saber el nivel de los otros pilotos", reconoció.

Celebró, eso sí, que el primer trazado virtual elegido sea el de Mugello. "Veamos cómo va, Mugello es un circuito divertido para pilotar; es muy rápido y, especialmente en la curva 1, puedes hacer grandes adelantamientos. ¡Espero que los fans puedan disfrutar de esta carrera junto con nosotros!", auguró.