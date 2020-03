La espontánea charla de Alonso y Márquez en Instagram

Fernando Alonso y Marc Márquez coincidieron este domingo en un directo de Instagram en el que ambos conversaron sobre sus respectivas competiciones y la situación mundial con la pandemia del COVID-19 que ha paralizado todo el deporte.

"La Fórmula 1 sin competir y yo ya llevo un Dakar. Casualidades que tiene la cosa", bromeó el bicampeón del mundo de Fórmula 1, que se interesó por el hombro del de Cervera.

"Algo mejor sí. La verdad es que pensé que esto me venía bien, me tocó un nervio y todo se complicó. Ahora tengo agujetas en el hombro, ¿y tú que haces, dibujando?", le respondió Márquez.

"Estoy en Suiza ahora. Los primeros días dibujé y luego me puse a a hacer cosas en casa. Se me pasan los días muy rápido. Aquí hay menos confinamiento que en España. No sale nadie, han cerrado parques, restaurantes... son muy obedientes", recalcó el asturiano.

"Ha costado concienciar a la gente, pero parece que ya lo tienen claro. Al principio se lo tomaron como unas vacaciones", replicó Márquez, que aprovechó la coyuntura para preguntarle su volverá al Dakar.

"¿Volver? No tengo ni ganas de correr. Estoy a la espera con todo esto. Estar tanto en casa es extraño, pero con lo que sale te quedas con mal cuerpo. Si estas en un piso pequeño y con niños es peor. Somos unos privilegiados".