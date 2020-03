Horario y televisión de la primera carrera virtual de MotoGP

Cuenta atrás para la primera carrera virtual de MotoGP de la historia, con el videojuego oficial de MotoGP2019, que muchos pilotos emplean para conocer los circuitos. Cada uno desde sus casas, y todos en el Circuito de Mugello. En pleno parón de carreras por el coronavirus, la carrera virtual ha generado tanta expectación, que Dorna ya ha anunciado otra para el 12 de abril.

La cita de este domingo será a partir de las 15:00 horas, en el circuito virtual de Mugello, al que deberán dar seis vueltas. El morbo está servido. Una carrera al sprint tras una breve sesión de calificación de cinco minutos para establecer la parrilla de salida en la que no estará Valentino Rossi, anunciado esta semana pero que finalmente renunció a participar, al igual que otros pilotos como Andrea Dovizioso, a quien no le gustan los videojuegos.

La prueba se podrá seguir a través de MotoGP.com, sport.motogp.com, entre otras plataformas de televisión como DAZN, que tiene los derechos televisivos para España del Mundial de MotoGP, así como por los canales oficiales en redes sociales de MotoGP, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, y sus canales de eSport.

Esta es la parrilla de la primera carrera de MotoGP virtual de la historia:

Repsol Honda Team: Marc Márquez y Alex Márquez

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins y Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Red Bull KTM Tech 3: Iker Lecuona y Miguel Oliveira

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Marc Márquez se refirió a la carrera este sábado en su directo de Instagram: "He estado entrenando para hacer el mejor papel posible en la carrera virtual. Sé que Pecco (Bagnaia) va rápido ahí. Mi madre me chiva que lo da DAZN a las tres y el canal de Youtube de MotoGP. Sé que si juega mi hermano yo no gano la carrera. Yo soy muy malo. Cuando acabe este directo no me voy a echar la siesta sino a entrenar. Es en Mugello, un circuito que me cuesta. No compartiré pantalla con mi hermano. Sólo faltaba eso. Hay otra Play y otra tele, para echar la carrera en habitaciones separadas".