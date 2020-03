Pol Espargaró: "La retirada de Lorenzo fue una excusa para no continuar con Honda"

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (KTM) ha asegurado que la retirada del balear Jorge Lorenzo, ahora probador de Yamaha, fue "una excusa" para no continuar con Repsol Honda, donde estaba opacado por Marc Márquez, y considera que anunciar su marcha fue un "error", y ha explicado que es "complicado" mantener la "fuerza de voluntad" para entrenar cuando todavía no saben cuándo podrán volver a subirse a la moto.

"El retirarse fue como una excusa para no poder continuar con Honda, tener un año sabático en casa, pensar en su futuro y volver con Yamaha. Yo estaba convencido de que si volvía con Yamaha y los resultados venían junto a él, iba a volver, estaba clarísimo. Un piloto que vuelve a las carreras no es un piloto retirado", declaró en el podcast MotoGP '¡Cambia el mapa!', con los periodistas Ernest Riveras e Izaskun Ruiz.

Así, considera que fue algo "raro". "Yo creo que Jorge se vio un poquito acorralado en Honda y las dos partes no sabían cómo terminar la relación. Jorge tiene un orgullo muy grande, e irse para casa sabiendo que le han echado o que no le han querido, sin un buen resultado, le hubiera dolido mucho. Decidió retirarse públicamente, pero creo que fue un error. Para mí, fue un error porque ni Jorge está para retirarse ni es un piloto que no lo quieran las fábricas. Jorge tiene aún algo dentro que puede explotar mucho, aunque sea solo con Yamaha o Ducati", subrayó.

"Jorge no tiene la edad de un piloto para retirarse, y tiene la velocidad. Cuando pasó de Ducati a Honda, estaba ganando; no me creo que en un año se pierda todo ese talento o esas ganas de ganar e ir en moto. Es cierto que la Honda es una moto muy complicada, muy dura, vemos a Marc luchando con ella todos los fines de semana, así que no nos extraña, pero eso no quiere decir que Jorge no sea bueno", continuó.



"Es complicado"

Sobre la actual pandemia de coronavirus, que ha retrasado el comienzo del Mundial de motociclismo, el piloto catalán aseguró que hicieron "mal en pensar que esto era una broma, una gripe común". "Vamos un poquito más retrasados por no haberlo tomado en serio. Ahora que vemos las muertes toca quedarse en casa. Tenemos que agradecer a los sanitarios todo lo que están haciendo por nosotros", apuntó.

Además, explicó que tras la reestructuración "será un calendario un poquito más duro". "Empezaremos en Europa, donde KTM es más fuerte. Soy un piloto con años, y empezar de cero no va a ser un problema. Este año es clave y vital", indicó.

"Es complicado no saber cuándo te vas a subir a la moto. Levantarme por la mañana, ir al gimnasio, hacer el plan de entrenamiento y no saber cuándo voy a empezar... Hacer hora y media de rodillo, ¿para qué? Eso es lo más complicado. La fuerza de voluntad poco a poco va mermando y cada vez lo coges con un poquito más de cansancio. Va a ser complicado gestionar todo esto. Se canceló Jerez hace nada y cada vez las carreras están más lejos".

En otro orden de cosas, el pequeño de los Espargaró explicó que esta puede ser una temporada definitiva para seguir en KTM. "Ahora mismo, son vitales estos años tres o cuatro años vista. Seis o siete años de carrera deportiva es a lo que quiero aspirar, por lo que este año era superimportante para saber dónde estaba mi futuro, si me quedaba en KTM o si me iba a otra marca y podía aspirar a más en el futuro", expuso.

En este sentido, habló de los últimos movimientos en el 'paddock'. "Lo que hizo Yamaha con Maverick -Viñales- y Fabio -Quartararo- fue algo muy prematuro y nos dejó a todos boquiabiertos, pero al hacerlo Yamaha abre todas las puertas de todos los equipos. Esto es como un chismorreo, vas hablando con los diferentes equipos, todo el mundo se mueve", manifestó.

"A lo mejor no aproveché al máximo la oportunidad en Yamaha, tuvimos distintos problemas internos. En KTM, cuando se me dio la oportunidad, dije que era o todo o nada. Son los únicos que me han dado la oportunidad en MotoGP de ser lo que soy y de mostrarle tal como soy. Estaré eternamente agradecido a KTM me quede o no", recordó.

Por último, habló de su recién estrenada paternidad, y aseguró que con el confinamiento está haciendo de padre "como Dios manda". "Estamos en Andorra, no están mis padres, los padres de Carlota viven en Granollers... Estamos muy lejos de ellos y estamos 24 horas con ella. En este tiempo, me hubiera tocado estar en Argentina, en Texas, en Tailandia, y no hubiera podido ver los primeros meses de mi hija, y al poder estar en casa puedo vivirlo intensamente", concluyó.