Un valenciano entre los grandes rivales de Marc Márquez y otro entre sus favoritos

Marc Márquez compareció este domingo a las tres de la tarde "jodiendo la siesta a los españoles", como bromeó, en un directo de Instagram, donde tiene 5 millones de seguidores, quienes le lanzaron preguntas de todo tipo, no solo deportivas. "He hecho el directo a las tres, jodiendo la siesta española, pero porque es una buena hora para Indonesia, donde la situación ahora es un poco mejor y les mando un saludo. También un saludo para Malasia, donde espero volver. Y para Italia. España e Italia se están llevando lo peor en Europa de esta crisis. Mucho ánimo a todos".

Durante casi 40 minutos, el catalán respondió a todo, y no tuvo reparos en añadir a Nico Terol en la lista de sus grandes rivales. El alcoyano fue subcampeón del mundo en 2010, cuando peleó hasta Cheste con el de Cervera por un título que se llevó este. No obstante, al año siguiente Terol pudo coronarse como el último campeón del mundo valenciano de 125 cc con el Aspar Team.

¿Tus rivales más duros?, fue la pregunta: "Nico Terol en 125cc, Pol Espargaró en Moto2, y en MotoGP varios, como Lorenzo, Pedrosa o Dovizioso, del que he aprendido mucho, como la manera de gestionarse uno mismo".

También confesó que Jaume Masià es uno de sus favoritos al título de Moto3. Le preguntaron sobre él y esto fue lo que dijo del valenciano:

"Tiene que ser el año de Jaume Masiá. Está en un equipo muy bueno, que ha hecho campeón a muchos pilotos, por ejemplo, el año pasado Dalla Porta".

Pero a Marc Márquez le preguntaron sobre muchas más cosas. A continuación sus respuestas, tras un saludo, en el que se coló Aleix Espargaró:

"Soy puntual. Estoy en casita, como todo el mundo. Ya tengo que estar aburrido para hacer un directo yo. ¿Qué pasa Aleix (Espargaró), que no estás en el rodillo? Ya te has cascado 5 horas esta mañana, ¿no? Yo seis... Es importante estar en casa estos días. Los deportistas estamos intentando ayudar con diferentes iniciativas. Ayer hicimos varios una donación a la Cruz Roja a través de Paul Gasol y Rafa Nadal, aunque la mejor ayuda ahora es estar en casa. Es la mejor medicina contra este virus. Ahora preguntar lo que queráis".

Compartir parrilla con su hermano

"Los dos somos profesionales y diferenciamos lo que es estar en casa y en el circuito. Cada uno tiene su equipo en el box, con el que intentará sacar el cien por cien. Cada uno buscará lo mejor para cada uno. En casa nos ayudamos para entrenar, pero luego en pista ha dado la casualidad, bueno, se lo ha ganado estar ahí a partir de lo de Lorenzo. Y, si algún día está con otra moto, cada uno tendrá sus secretos en casa".

¿Tienes moto de calle?

"No tengo moto de calle. Me saqué el carnet hace un año y me quería pillar ahora una Honda, pero sigue pendiente. Me gusta mucho el scooter XADV".

¿Cuándo pilotaste por última vez?

"Fue haciendo flat track en Alcarrás, con mi hermano, Quartararo, Mir y varios pilotos".

Sobre la carrera virtual de este domingo (15:00 horas, DAZN)

"He estado entrenando para hacer el mejor papel posible en la carrera virtual de mañana. Sé que Pecco (Bagnaia) va rápido ahí. Mi madre me chiva que lo da DAZN a las tres y el canal de Youtube de MotoGP. Sé que si juega mi hermano yo no gano la carrera. Yo soy muy malo. Cuando acabe este directo no me voy a echar la siesta sino a entrenar. Es en Mugello, un circuito que me cuesta. No compartiré pantalla con mi hermano. Sólo faltaba eso. Hay otra Play y otra tele, para echar la carrera en habitaciones separadas".

En la conversación entró también Fernando Alonso, al que saludó:

"Hola Fernando. ¿Qué pasa? Yo también te miro y te cotilleo" ('Animo tío, a por ello', le dijo el asturiano. Y le respondió: "Igualmente para ti":

¿Qué es lo peor de tu confinamiento?

"Lo que peor llevo es estar en casa con la nevera cerca. Como mamá no cocina nadie. Llevo mal tenerla nevera llena y estar todo el día en casa. Entreno rodillo y algunos ejercicios para mantener la forma. Y el hombro va. Lo que más echo de menos es ver a mi abuelo y mi abuela, a los que no veo por precaución. Echo más de menos eso que montar en moto".

¿Habrá carreras este año?

"Pues esperemos. Para eso estamos entrenando en casa. A ver si pasa rápido, lo que puede suceder colaborando entre todos, y a ver si vuelve la normalidad".

"¿Cómo lo llevas sin ir a la peluquería? Me pregunta Tito Rabat. Yo lo llevo bien, mejor que tú, que no tengo que ir a darme tinte. Hala, te jodes (Risas). Que si dejo a mi hermano que me corte el pelo. No, mi hermano con unas tijeras en las manos es peligroso y no me quiere tanto como parece"

Estás a 8 victorias de las 90 de Ángel Nieto:

"Prefiero no pensarlo mucho. Ojalá me pueda ir acercando durante este año y el que viene, y poder rendirle homenaje al gran maestro".

Sobre el chasis y motor Honda:

"En pretemporada trabajamos mucho en el motor, porque se precinta y luego no puedes trabajar en él. A veces el problema del motor viene del chasis, y al revés".

Series que sigues:

"No me enganchan mucho. He visto 'La casa de papel'. Estoy en la segunda temporada y me ha dicho mi hermano que no vea la tercera hasta que salga la cuarta, porque van seguidas. Me apunto la serie de Toy Boy".

Entrenamiento que realizas ahora:

"Rodillo, pero sólo mantenimiento. Y algo de gimnasio, con gomas, para mantener para dar el salto cuando haya que volver".

Rossi o Stoner:

"Es mejor Valentino que Stoner, por títulos y palmarés. Stoner tenía un instinto innato y era un pura sangre, que en dos vueltas ya estaba a tope".

Videojuego favorito:

"Juego al FIFA en la Play. Me ayuda mi primo".

Dos carreras en un fin de semana:

"No creo que se corran dos carreras en un mismo fin de semana, como en SBK. Lo primero es volver a la normalidad".

¿Sigue siendo Rossi tu ídolo o ya no?

"Al final, se tienen que saber separar las cosas, y lo que hace Valentino es increíble. Es un referente, como lo fue Pedrosa y Doohan. Es importante tener un referente para copiarlo y crecer como piloto".

Circuitos favoritos:

"Aragón y Phillip Island, que son circuitos de izquierdas, son mis favoritos".

¿De dónde son las mujeres más guapas?

"No me mojo".

Nuevo circuito de Finlandia:

"Finlandia lo he visto on board y en mapa. Será interesante si podemos ir allí a correr".

Antes de acabar, recibió un mensaje de Álex Márquez: "Ves acabando que quiero jugar a la Play, me dice. Le he encerrado en el jardín para que no haga ruido durante el directo".

Y para finalizar, Marc Márquez hizo un llamamiento a la responsabilidad y a quedarse en casa para luchar contra el COVID-19: "Recordad que tenemos una gran responsabilidad, que es algo tan simple y fácil como quedarnos en casa. Ahora toca siesta. Intentaré hacer directos diferentes. Acordaos, quedaros en casa. No sabéis lo que se echa de menos la casa cuando estás dando vueltas por el mundo. Haced caso a las recomendaciones que nos llegan de los profesionales por la tele, no por los fakes, que hay muchos".