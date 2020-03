Iker Lecuona: "Si he subido a MotoGP es para quedarme más años"

Iker Lecuona (València, 2000) no es ajeno a la crisis provocada por el coronavirus, pero vive este paréntesis desde su residencia en Andorra, a la espera de iniciar una temporada que podría irse hasta el mes de enero. El benjamín de la categoría reina, con 20 años, compartirá este domingo parrilla con nueve pilotos en la primera carrera virtual de MotoGP (DAZN, 15:00 hrs.).

—Quartararo, Marc y Álex Márquez, Viñales, aunque no Rossi, y así hasta diez pilotos en la primera carrera virtual de MotoGP de la historia, y además con Iker Lecuona. ¿Arrancar el Mundial en carreras de videojuegos este domingo es una buena manera de matar el gusanillo al no tener carreras reales?

—Sí. Este domingo se corre una primera carrera virtual online. Sí que estoy apuntado, me preguntaron si quería correr y dije que sí, tampoco tengo muchos más planes para el domingo por la mañana... Somos unos diez pilotos, pero dependerá de quien tenga más nivel con la consola. Será divertido y una forma de que la gente se entretenga y se divierta un poco.

–¿Cómo lleva esta pretemporada atípica?

–Es una pretemporada muy rara. Después de terminar los últimos tests de Catar más o menos preparados, ha pasado todo esto del coronavirus, que nos fastidia la temporada y nos sigue fastidiando. No nos lo esperábamos, pero esto al final es para todos igual.

–¿En Andorra, donde reside junto a otros pilotos, hay más tranquilidad con el coronavirus? ¿Le permite entrenar o también se encuentran confinados, cómo es su día a día?

–Aquí en Andorra desde Madrid hubo gente que vino a esquiar, la liaron un poco en toda España y aquí también, y hay muchos más infectados que antes. Estamos confinados, es más aburrido todo, y no podemos entrenar salvo en casa. Mi día a día es levantarme no muy temprano porque no tengo nada que hacer, la mañana la tengo libre, pero por la tarde entre una hora y media y dos horas y media, dependiendo del día, suelo hacer algo de entrenamiento.

–De fichar por equipo líder de Moto2, a subir a MotoGP, debutar en Cheste, y ahora el coronavirus que retrasa su estreno como piloto titular en la categoría reina... ¿Cómo lleva tanto cambio de planes en tan pocos meses?

—Los últimos meses para mí me ha cambiado mucho la vida, profesional y personalmente. Estaba contento de fichar por un equipo puntero de Moto2, pero cuando salió la oportunidad de MotoGP decidí que sí, que había que aprovecharlo. En Cheste, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vi que podía ir rápido en una MotoGP, cosa que me sorprendí a mí mismo también. Es una locura mi vida ahora mismo, esos meses sí, y ahora también, pero esos meses fueron una gran locura.

–¿Donde cree que empezará y acabará la temporada este año, ahora que se acaba de aplazar también el Gran Premio de España en Jerez?

–No sé dónde empezará. Si los propios organizadores no lo saben, yo menos. Esperemos que se pase rápido todo esto y empezar cuanto antes e intentar hacer todas las carreras que sean posible.

–¿Se ve corriendo en Cheste en enero de 2021 como han llegado a apuntar desde la Federación Internacional de Motociclismo (FIM)?

–Como han apuntado los de la FIM, podemos correr en Cheste, sí; hará mucho frío, también, pero es cierto que ahora correremos la última semana de noviembre, que nunca lo habíamos hecho, ya veremos que pasa. Esperemos que no, pero si hay que correr en enero se correrá, ahí no mando yo.

–¿Cuál ha sido el balance de la pretemporada? Ha tenido tiempos muy parejos con su compañero de equipo Miguel Oliveira.

–El balance de la pretemporada ha sido muy bueno, tenemos que seguir aprendiendo, hemos mejorado, pero es muy positivo y estamos muy contentos tanto el equipo como yo de la progresión que hemos llevado.

–¿Ahora ya se puede decir que tiene el chip de MotoGP, después de un Gran Premio de Cheste tratando de entender las peculiaridades de la categoría, como los frenos de carbono y la electrónica...? ¿O este retraso lo complica todo más?

–Ya tengo el chip de MotoGP. Este retraso lo complica no mucho, realmente para todos es igual, nadie puede entrenar con una MotoGP y nadie va a sacar más ventaja. Querría haber empezado ya, eso sí, porque es mi primer año como piloto de MotoGP, pero no lo complica más.

–¿Cuales son sus objetivos de la temporada, independientemente de las carreras que se hagan al final?

–El objetivo de la temporada lo vengo repitiendo desde Cheste prácticamente: divertirme, aprender, pasármelo bien. Para mí es un sueño correr contra Rossi y Marc Marquez. Sobre todo eso. Disfrutar de esta oportunidad que me han dado. Otro objetivo que vemos posible el equipo y yo es intentar ser rookies del año, puede ser factible, pero vamos a trabajar carrera tras carrera sin pensar en un futuro.

–¿Entendería volver a Moto2 en 2021, siendo como es el más benjamín de MotoGP; o ve posibilidades de quedarse otro año en la categoría reina?

–Yo si he subido a MotoGP es para quedarme. No tengo pensado bajar. Estoy haciendo buen trabajo, soy joven y pese a la poca experiencia que tengo, estoy haciendo un buen trabajo. Voy a tener sitio. Si lo hago bien tal y como lo estoy haciendo, creo que mi equipo va a querer continuar conmigo. Espero estar en esta categoría en 2021 y en los siguientes años.

–Quartararo le daba consejos en unos tests en Losail en una conversación que se hizo viral, pero no habrá sido el único. ¿Qué consejos de los que ha recibido son los que más está aprovechando o cree que más le servirán este año?

–Me llevo muy bien con Fabio, somos muy buenos amigos desde Moto2, nos dabamos rueda, y en carrera y fuera de carrera siempre hemos sido amigos. En Catar hubo mucha polémica de si éramos rivales directos y no hablábamos. Lo voy a negar todo. En Moto2 eramos rivales directos, había carreras que luchábamos cara a cara y luego nos felicitábamos igual. Sí que le agradezco mucho los consejos que me da. En Cheste ya me daba rueda en la primera carrera, en los test de Catar también, en simulacro de carrera hizo que aprendiese mucho, me va a servir y me va a seguir dando consejos, creo, y yo se lo seguiré agradeciendo.

–Moto2 sí que ha podido empezar este año. ¿Qué le pareció la primera carrera de Losail, se puede sacar en claro los favoritos al título?

–Moto2 y Moto3 han empezado. Creo que los tiempos que han hecho han sido muy buenos, aunque la pista estaba bastante bien, han bajado el récord, y la carrera fue una locura. La vi entera. Nagashima hizo un pedazo de trabajo, Joe Roberts ha pegado un gran salto. Favoritos Nagashima y Baldassarri estarán ahí, y Jorge Martín, aunque ha bajado un poco. Bastianini me sorprendió, sabía que tenía mucha velocidad. Será un poco locura este año, más ajustado que otros años, hay muchos pilotos delante que son favoritos. Pero solo ha pasado una carrera, tampoco podemos decir más hasta que pasen tres o cuatro carreras.

–¿ Y los valencianos Jorge Navarro, Aron Canet y Héctor Garzó, qué le parecieron?

–Jorge fue de menos a más, al final a mitad de carrera empezó a mejorar y a mantener un buen registro. Llegó al grupo de cabeza un pelín tarde, pero siempre está ahí desde que se subió a la Speed Up, y opta al título por supuesto. Arón me sorprendió mucho desde los test, se ha adaptado muy rápido, pensaba que le costaría más, pero muy bien, le falta algo de experiencia de Moto2, gestión de neumáticos, el peso se nota con la gasolina, creo que con un par de carreras más estará delante y haciendo podio. Y Héctor es un rookie, viene del FIM CEV, donde el nivel tampoco es excesivo, y le va a costar bastante más. Aún así no lo ha hecho mal para ser su primera vez en Catar y en Moto2. Si mantiene la calma pegará pasos porque es un piloto muy rápido.

–¿Y en Moto3 cómo cree que se presenta el año para la plana valenciana?

–En Moto3 el puntero puede ser Sergio García Dols porque es muy rápido, lo ha demostrado, ha hecho un podio más y sé que este año luchará por el título.

–¿Después de la segunda mejor cosecha de podios valencianos de la historia en 2019 desde el doblete de ASPAR en 1988 (27 frente a 26, incluyendo MotoE), podemos esperar otro gran año con tantos buenos pilotos, no cree?

–Sí, somos muchos valencianos los que estamos ahí, hay pilotos punteros como Navarro, Canet que va a hacer podio seguro, Jaume Masià, que antes no lo he comentado, Sergio García. Yo, que estoy aprendiendo, no creo que haga podio, ojalá, pero por ahora no. Sí que creo que últimamente los valencianos estamos yendo muy rápidos, somos de los más destacados en la categoría intermedia y en la pequeña, así que bueno, esperemos que vaya a más este año y los siguientes.

–Que Cheste haya renovado hasta 2026, aunque con dos años sin carreras por la alternancia que quiere Dorna, ¿es positivo, o una pena por el hecho de perder dos carreras en casa?

–Lo de la alternancia que dijo Dorna realmente no lo veo mal, ya son muchas carreras en España, no pueden meter más, y entra Portugal, México, Brasil, es una locura. Tampoco tenemos muchos fines de semana libres. Es una pena, sí, porque tanto Assen como València, Jerez y Brno son circuitos que yo no podría quitar del calendario ningún año porque llevan muchos años, en el caso de València cerrando el Mundial desde hace veinte años, y Jerez es icónico como otros. Es una pena, pero ya veremos qué pasa.