El planazo de Xavi Forés para el final de la pandemia

Xavi Forés ya tiene plan para cuando acabe la pandemia del coronavirus. En concreto, del 16 al 19 de julio, aunque las fechas podrían variar si la expansión del coronavirus no se logra contener.

El de Llombai, que ha regresado este año al Mundial de Superbike con un cambio de montura a Kawasaki tras años en Ducati, se ha visto obligado a parar como todos por culpa del COVID-19, que ha detenido todas las competiciones. Sin embargo, a la espera de que las circunstancias cambien, el valenciano ya mira hacia las 8 Horas de Suzuka, donde repetirá por segundo año consecutivo, pero ahora con un auténtico 'Dream Team'.

El equipo oficial Kawasaki anunció al valenciano en un trío de pilotos junto al cinco veces campeón del mundo de Superbike y dos veces de la prueba de resistencia en el circuito japonés, Jonathan Rea, y el también británico Alex Lowes, tres veces vencedor en Suzuka y actual líder del Mundial de las motos de serie tras las carreras disputadas en el trazado australiano de Philip Island.

«Estoy muy contento de unirme a esta legendaria carrera con dos pilotos muy fuertes como Alex Lowes y Jonathan Rea. Gracias a Kawasaki y a Pulccetti Racing por darme esta oportunidad. Los veo a todos allí», comentó ayer Xavi Forés en sus redes sociales tras hacerse oficial la noticia.

Posteriormente, y en declaraciones a SUPER, comentó que «lo de Suzuka veníamos trabajando en ello unas semanas y al final ha salido a la luz. Solo espero que todo vuelva a la normalidad pronto y podamos correr, es una gran carrera y tenemos un gran equipo para disputar la victoria».

No en vano, Jonathan Rea, de 33 años y campeón del Mundial de SBK entre 2015 y 2019, conquistó dos veces las '8 Horas de Suzuka, en 2012 con Honda, y el pasado año con Kawasaki, a quien dio la primera victoria desde 1993 en una carrera dramática, después de caerse a pocos minutos para el final tras resbalar con el aceite de otra moto. Aunque una Yamaha cruzó la meta en primer lugar, la apelación de Kawasaki a dirección de carrera fue considerada al anular la ultima vuelta y el triunfo fue para Rea, Leon Haslam y Razgatlioglu, al que este año sustituye Xavi Forés en el equipo Puccetti.

Lowes, gemelo de Sam Lowes, que corre en Moto2, ganó en 2016, 2017 y 2018 las 8 Horas de Suzuka, prueba mítica de la resistencia que se celebra desde 1978 y que solo han encumbrado a dos españoles: Carlos Checa (2008, Honda) y Pol Espargaró (2016 y 2017, Yamaha, junto con Alex Lowes y Nakasuga).



"Estoy frustrado porque tenemos potencial para ser top-5"

Pero las circunstancias obligan ahora a confinarse en casa, sin poder rodar, y entrenando lo que se pueda, en el caso de Xavi Forés en Andorra, donde reside desde hace años: «Este confinamiento me ha pillado en casa en Andorra y estoy entrenando siguiendo las pautas de mi entrenador Santi y subido a la bici para estar físicamente al cien por cien para cuando vuelva la acción».

«Está siendo algo totalmente raro y desconocido para todo el mundo, por lo que hace que tengamos que adaptarnos al guión de esta película», añade Forés, que cree que tiene potencial y capacidad para hacerlo mejor que en Australia, aunque no sabe dónde podrá retomarse el Mundial de Superbike: «La temporada empezó no de la mejor manera en Australia, tuvimos potencial para pelear por el top-5 en ambas mangas pero tuvimos muy mala suerte con la caída y con errores de otros pilotos que me hicieron salirme de pista».

«Estoy frustrado porque tenemos potencial y esto me hace tener más ganas todavía de volver a subirme a la moto», concluye Forés sobre un campeonato en el que ha logrado seis podios y una vuelta rápida en 91 carreras, séptimo en 2017, su mejor resultado con Ducati, marca para la que fue además campeón del FIM CEV y del IDM alemán años atrás. En 2019, al prescindir Ducati de él, probó suerte en el campeonato británico de SBK con Honda, mientras probaba en la especialidad de resistencia y en las 8 Horas de Suzuka, donde coincidió con Nico Terol.

«El año pasado fue mi primera vez en Suzuka y lo disfruté mucho. Nos penalizaron en la parrilla saliendo últimos y acabamos en sexto lugar. Este año el equipo es bueno, por lo que hay que trabajar para estar fuerte. Espero que Nico venga también y poder coincidir», añade Forés, que llegó a correr diez carreras en el Mundial de Moto2, otra en 125 cc (Valencia 2001) e incluso en MotoGP (San Marino 2016).



Nico Terol, como él, corrió las 8 Horas de Suzuka el año pasado, pero también las 24 horas de Le Mans y la Copa del Mundo de MotoE, una especialidad esta última, de motos eléctricas, que ha descartado este año para centrarse en la dirección del Aspar Racing Junior Team y en la resistencia. Hace unos meses fue anunciado como piloto reserva del equipo VRD Igol Pierret Experiences, con el que esperaba correr en 2020 en Spa (Bélgica) y en Magny-Cours (Francia), pruebas que están en el aire, y en principio sería suplente para las 8 Horas de Suzuka.