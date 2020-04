Sete Gibernau no olvida su cuenta pendiente con Rossi

Las cadenas de televisión, en ausencia de deporte en directo debido a la pandemia del coronavirus, siguen rescatando partidos de fútbol y de baloncesto míticos, pero también carreras de motos. Y así, Sete Gibernau ha vuelto a recordar aquel Gran Premio de España de 2005 en Jerez, con una polémica última curva con Valentino Rossi.

El italiano ganó tras un polémico toque por el interior, que Gibernau criticó pero al que dirección de carrera no hizo caso. Un mal ejemplo para todos y que sentaría precedente a otras muchas acciones similares que se han visto en los 15 años siguientes, según criticó Sete Gibernau en declaraciones a BT Sport.

"No sé cuántas veces he hablado de esa curva, pero cuanto más tiempo pasa, más pienso que después de eso las cosas cambiaron. Mucha gente vio esa acción y desde ese momento se abrió la puerta a que pasara muchas más veces", confesó Gibernau, que comentó dicha carrera 'remember' para BT Sport. .

"Si me pongo ahora en la situación de estar viendo una carrera, veo lo que sucedió allí donde dos tipos se juegan la vida y se tocan en una última curva difícil, lo veo con mi hijo, a quien le gustaría convertirse en piloto, y le dan la victoria a un piloto que ha tocado a otro... No quiero que eso suceda. Desde entonces las cosas han cambiado en MotoGP y cómo se entienden las carreras, y no estoy de acuerdo", comentó el que fue piloto el pasado año de la nueva Copa del Mundo de MotoE o motos eléctricas en el equipo de Sito Pons.

"No quiero que nadie se haga daño. Esa es una de mis prioridades y así es cómo entiendo el deporte y las carreras. MotoGP ya es tan peligroso que, en mi opinión, todos deberíamos aplicar nuestro conocimiento para evitar este tipo de situaciones. ¿Es difícil de hacer? Sí. ¿Es imposible? No lo creo. Es responsabilidad de quien esté a cargo del campeonato poner las reglas para evitar este tipo de situaciones porque nos estamos arriesgándonos más que a un simple accidente", concluyó el español.

Una última curva que años después volvió a ser protagonista con un incidente similar entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo, con el balear teniendo las de perder tras el toque del catalán por el interior.

