"Igual este año nos comemos las uvas sin tener campeón"

Jorge Navarro, y su Speed Up de Moto2 con el número 9. Speed Up

Jorge Navarro lidera por veteranía y número de podios la mejor hornada de pilotos valencianos que ha dado Cheste en los últimos años. Sexto en el GP de Catar (solo corrieron Moto2 y Moto3) el de la Pobla de Vallbona (1996) aguarda en esta localidad el momento de reanudar un Mundial en el que asegura tener potencial para aspirar a lo máximo, el título.

¿Cómo está pasando el confinamiento y cómo es su día a día?

En la Pobla con Michelle, mi chica. Es una situación rara. Desde noviembre en pretemporada, empezamos el Mundial y estamos otra vez en otra especie de pretemporada y no sabemos cuándo empieza. Hay que intentar ser positivos, continuar animado, y seguir entrenando lo que se pueda en casa, con bicicleta, ejercicios..., no es lo ideal, pero tratar de sacar el máximo para cuando salgamos dar el máximo. Hago rodillo en el comedor de casa, las típicas gomas, una colchoneta, abdominales, flexiones, ejercicios de fuerza, intento marcarme mi rutina para llevar un orden, porque estar todo el día en el sofá no es lo que toca. Rafa Olcina me va mandando ejercicios para que los vaya haciendo cuando pueda, e intento organizarme el tiempo, y tener para todo, analizar vídeos, jugar a la play, físico, sin tensión, es la mejor manera de mantenerme ocupado, sin presión pero con organización.

¿Tiene la suerte de tener jardín?

No tengo jardín, es todo en casa, un piso, se hace un poco duro. Peor lo están pasando seguro los médicos, no podemos quejarnos de que esto es duro...

¿Cuándo cree que podrán reanudar el Mundial, ya con MotoGP?

Se dijo que Jerez, luego Le Mans. Cada día va cambiando, como todo. Siendo optimista, creo que a finales de junio o principios de julio se podría empezar. Esperemos aclararlo pronto y empezar lo antes posible el Mundial.

¿Ve factible hacer dos carreras por GP como sugirió Rossi?

Doble carrera como en Superbike es hablar por hablar.Al final lo decidirá Dorna, que bastante trabajo tienen ahora con tema derechos de imagen, esponsors, circuitos... No tiene que ser fácil, y creo y espero que lo organizarán de la mejor manera posible para el espectáculo y el propio Mundial.

¿Y estirar el Mundial hasta enero como llegó a apuntar la FIM?

A lo mejor nos comemos las uvas y no sabemos quién ha ganado el Mundial. Podría darse el caso. Ahora mismo es muy fácil hablar, pero hay que esperar a ver cómo se está desarrollando. Ojalá podamos empezar a partir de Jerez, pero lo veo complicado. Las tres carreras perdidas se podrían recuperar al final. A nosotros en Moto2 no nos cambiaría nada, pero creo que las dos o tres primeras carreras planificadas no se podrán hacer.

¿De verdad se puede correr en enero en el Ricardo Tormo?

En Cheste en enero creo que se puede correr, los dos últimos años han sido los mejores meses para entrenar, sin mucho frío ni mucho viento, febrero ya es un poco peor. Hablo de mi rutina de entrenamientos. Yo no he tenido que cancelar ningún día por malas condiciones y creo que se podría correr.

Moto2 ha podido empezar, y no se le dio mal el comienzo en Losail...

Hemos hecho un buen inicio de temporada, trabajando muy bien en los tests. El primer GP fue un poco extraño, salimos con todo igual que en el test y las sensaciones fueron muy diferentes, en neumático delantero sobre todo, que se nos degradaba el triple, y si en los test dabas 30 vueltas, a partir de 10 vueltas se iba. Trabajamos contrarreloj en Catar, y creo que eso nos perjudicó un poco, no pudimos sacar el máximo partido, y en carrera fui a la defensiva, cuidando gomas más que luchar por ganar, que creo que podíamos haberlo hecho perfectamente. Esperaba bastante más, porque llegamos muy preparados, pero no pudimos cumplir; pero si vemos el año pasado es un buen resultado, porque de cero puntos, cogimos diez además de información. Respecto a nuestros rivales directos incluso hemos salido beneficiados. Hay que estar tranquilos de cara a la próxima carrera.

En Catar no se vio su verdadero nivel. ¿Cuál es el objetivo este año?

El objetivo de este año está claro. El año pasado fue una muy buena temporada, fuimos superconstantes y hasta Malasia estuvimos luchando por el Mundial, solo nos faltó ganar. Y este año el objetivo es el mismo, luchar por el Mundial hasta el final y darlo todo. Estoy listo para ello. Hemos trabajado los puntos débiles de la moto. En pretemporada pensaba que dimos un gran paso adelante. Pero en carrera vi que no era tan grande en aerodinámica y en mejorar la tracción a la hora de acelerar. En Catar se vio claro que perdía mucho en la última curva, y eso me penalizaba toda la vuelta. Y de llegar en posición buena para atacar en la primera curva. Buenas conclusiones y mucho margen para trabajar. Por desgracia es complicado porque ahora nadie puede hacerlo, pero nos centraremos y seguro que nos vendrán circuitos más favorables.

¿Se puede extraer una lista de favoritos de la primera carrera?

Es complicado decirlo porque los favoritos deberían ser los primeros en la clasificación del Mundial, pero fue un fin de semana muy raro en prestaciones de neumáticos. Muchos de los que podíamos haberlo hecho mejor estuvimos un poco lastrados. Viendo pretemporada, los candidatos seremos los mismos del año pasado, quitando a Binder y Márquez. Empezando por Luthi hasta los diez doce primeros estaremos ahí luchando, luego ganar solo lo hará uno y espero ser yo. Estoy dando mi máximo para conseguirlo, tengo un gran equipo detrás y vamos a por ello.

¿Qué le pareció el debut de Arón Canet y Héctor Garzó en Moto2?

Canet lo hizo muy bien, pero no me sorprende, lo conozco, sé que es un buen piloto, y ha sido listo, ha sabido elegir muy bien su lugar en la categoría, ir al Aspar Team, con la Speed Up y tener toda la información nuestra de 2019 y a tiempo real. Ya me hubiera gustado subir a Moto2 en esas condiciones, y está claro que lo hizo bien, acabar la primera carrera octavo es un buen resultado. Garzó al final era su primera carrera real en el Mundial, lo que había hecho hasta ahora era sustitución, pero nunca con una moto competitiva, entra dentro de su proceso de aprendizaje. Acabó fuera de los puntos, pero Moto2 está todo muy igualado, y cuando entienda la categoría podrá hacerlo mejor.

¿En Moto3 ve a Masià como sucesor natural de Canet?

Masià este año ha cambiado a Honda, según dice él bastante diferente a la KTM que llevaba y se tiene que adaptar. Hizo buena carrera luchando en el grupo de cabeza, acabó tercero pero lo penalizaron. Una vez entienda mejor la Honda y se adapte a su equipo podrá luchar por ganar. Está en Leopard, un gran equipo los últimos años, Jaume tiene mucho talento y estará a la altura del reto que se supone que debe tener, que es estar luchando por ganar el Mundial.

¿Y qué nos dice de Sergio García Dols y Carlos Tatay?

Sergio es un gran piloto. Me sorprendió al final de la temporada pasada. Quizá empezó por debajo de las expectativas, pero luego cogió el ritmo y acabó muy fuerte a final de año. Este año en los tests lo vi bien, en Catar lo vi delante y estuvo en el ajo y habrá que tenerlo en cuenta a final de año, quizá no para ganar el Mundial porque no tiene la experiencia de Masià pero sí de dar grandes carreras y meterse en la lucha. Y Tatay ha de ser listo, es un chico listo, uno de los chavales con las cosas claras, trabajador, y hará la hormiguita, poco a poco, porque del FIM CEV al Mundial parece que no pero hay un salto, tienes menos tiempo durante el fin de semana para adaptarte. Es un cambio importante al que se tiene que adaptar. En el FIM CEV demostró que lo puede hacer muy bien, y seguro que progresará carrera a carrera para estar en el grupo de cabeza.

¿Se ha quitado un rival con el salto de Iker Lecuona a MotoGP?

Iker es un piloto menos, acabó el 12 o 13 en el Mundial, pero no era uno de los rivales directos por el título, aunque sí que es rápido, quizá no para luchar por un Mundial, pero en alguna carrera seguro que podría estar delante plantando cara. Está en MotoGP y es uno menos del que preocuparse este año. Además, iba a estar en un buen equipo como Ajo. Pero espero que le vaya muy bien en MotoGP.

Venimos de la segunda mejor cosecha de podios histórica en el Mundial, con 26, uno menos de los 27 de 1988 cuando el doblete de Aspar, y usted el que más, con 8. ¿Estamos ante la mejor generación de pilotos valencianos de los últimos años?

De la cantera valenciana ahora estamos recogiendo los frutos del gran trabajo que se ha hecho los últimos años. Vamos saliendo pilotos cada año, y por detrás vienen preparados para dar el salto.

¿Que Cheste haya renovado hasta 2026 es positivo en este sentido?

La ampliación hasta 2026 ayudará a mantener vivos este tipo de proyectos de ayuda desde instituciones, Circuit y patrocinadores. Esto ayudará a impulsar aún más el motociclismo valenciano que se está viendo que está a un gran nivel.

Pero que haya dos años en blanco sin Cheste ante la alternancia que quiere Dorna, ¿no se le hace raro?

Más vale alternancia que nada. Hay que entender que el campeonato está creciendo y abriendo nuevos mercados. Tenemos cuatro carreras en España. Por mi parte correría siempre aquí. Desde mi etapa en el FIM CEV conocemos muy bien los circuitos, y a mí se me dan muy bien las españolas, pero hay que entender que esto es un gran circo que va por todo el mundo. Hay que entenderlo.