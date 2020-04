Suspender el Mundial de MotoGP ya es una opción

MotoGP se ha anticipado a otros deportes y competiciones y se plantea ya suspender el Mundial de motociclismo en 2020 tras un nuevo aplazamiento de dos carreras, las de Mugello y Barcelona, debido a la pandemia del coronavirus.

Aunque en la nota oficial se indica que el calendario revisado se anunciará en breve, con un apelotonamiento de pruebas en los últimos meses del año, lo cierto es que en las altas esferas del Mundial crece la sensación de olvidarse de este año y centrarse en 2021.

Ha sido Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, quien ha puesto la mano en el fuego en unas declaraciones a Speedweek, que tras empezar a levantar restricciones a sus ciudadanos, no abrirá sus fronteras del todo hasta que no exista una vacuna contra el coronavirus. Algo que complica la disputa del Gran Premio de Austria, pues no hay que olvidar que MotoGP mueve en torno a dos mil personas por todo el mundo.

"Estamos en guerra y es concebible que no haya un Mundial de motos en 2020. La situación es muy mala en España, al igual que Italia y Francia.También creo que antes de tener vacunas para detener la propagación del coronavirus, será muy difícil o imposible organizar un Gran Premio y otros eventos importantes", comenta Ezpeleta.

"Incluso si la vida se normalizara un poco más, las prohibiciones de viaje permanecerán vigentes en todos los países. Si no fuera así, estarían locos. Por lo tanto, no será posible que un gran número de personas vea un partido de fútbol en vivo o asista a un evento de MotoGP. No estoy muy seguro de que podamos disputar esta temporada de MotoGP en 2020. Si alguien se infecta en uno de nuestros eventos, seremos culpables para siempre. También podemos sobrevivir si tenemos que cancelar por completo la temporada 2020", aventuró, pues Dorna está salvando a los equipos y su supervivencia ante la falta de competiciones.

Cabe recordar que solo se ha disputado este año el Gran Premio de Catar en las categorías de Moto2 y Moto3, porque ya se encontraban allí entrenando, antes del cierre de fronteras, la semana anterior a la inauguración de la temporada.

Mientras tanto, Ezpeleta no renuncia aún a poder disputar algunas carreras, o incluso un Mundial con un mínimo de carreras. "Lo de las 13 carreras mínimo para hacer un campeonato por contrato no es un problema porque hay una cláusula de fuerza mayor. En caso de fuerza mayor, podemos reducir el número carreras, no me preocupa, al menos podríamos tener campeones. Si tenemos la oportunidad de reiniciar MotoGP, lo haremos. No importa cuántas carreras sigamos haciendo.Tenemos más de cinco meses hasta septiembre. Si pudiéramos comenzar en septiembre, aún podríamos hacer cuatro o cinco carreras. Tal vez podamos correr algunas carreras en Europa y luego viajar a Asia si las prohibiciones de viaje están relajadas para entonces. Depende de cómo se desarrolle la situación en todo el mundo".

"También podemos sobrevivir si tenemos que cancelar por completo la temporada 2020. Si tenemos que aceptar este escenario, el peor de los casos, nos prepararemos para la temporada 2021 a su debido tiempo y concienzudamente.Por el momento, también es una prioridad que ayudemos a los equipos a sobrevivir 2020 económicamente. Pagamos dinero cada mes, incluso si no hay una sola carrera", manifiesta el jefe de Dorna.

Aunque reconoce su deseo de no quedarse en casa y apurar las posibilidades, siempre que no se ponga en riesgo la salud. "Es mejor para mí realizar una pequeña cantidad de carreras que estar inactivo en casa. Pero si no podemos manejar los eventos con consideraciones de salud reales, si eso no se puede garantizar, no arriesgaremos nada. ¡Nada en absoluto! No tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Los gobiernos y las autoridades sanitarias no nos permitirán organizar un Gran Premio. Tendríamos que enviar 2.000 personas alrededor del mundo, que es lo que tiene un paddock de MotoGP. Esto solo es posible si el virus ha sido derrotado o la propagación ha sido restringida. De lo contrario, es una tarea muy difícil. Las prohibiciones de viaje solo se levantarán si tenemos un antídoto que evite la infección".