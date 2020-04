"Marisol es la novia que mejor recuerdo"

Nació deportivamente en la Cuna de Campeones y junto a una magnífica generación de pilotos (Héctor Barberá, Héctor Faubel, Sergio Gadea, entre otros...) en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde en 2011, un año después de ser subcampeón frente a Marc Márquez, pudo coronarse como el último campeón del mundo de 125 cc, el cuarto valenciano más de dos décadas después de 'Champi' Herreros.

Ahora, Nico Terol (Alcoi, 1988), como asesor del Junior Aspar Team, recordó algunos momentos de su carrera y atendió las preguntas de pilotos y expilotos en una divertida charla en Instagram que organizó el Circuit Ricardo Tormo, en la que descartó volver a competir en un corto plazo.

Sobre el confinamiento debido al coronavirus, y la cuarentena obligada para alguien con una vida muy activa en el exterior como él, comentó que "está siendo un poco extraño para todos, una pesadilla, creo que lo sueñas y no te lo crees, si te dicen hace un mes que esto iba a pasar. Hay que buscar las mejores formas de afrontarlo, estar en casa y tener tu rutina. Lo llevo bien, pese a ser una persona muy activa. Nos va a venir bien para valorar el día a día y la vida como tiene que estar".

El alcoyano explicó cómo es su día a día: "Me levanto, hago el café y hago dos o tres llamadas a la familia. Limpio en casa y ejercicio. Después de comer, siesta, película o documental, y leer, que me encanta, ahora estoy con la historia de Napoleón, Magallanes, y luego el Junior Team de Aspar hacemos una videollamada , hablamos, y les digo algún documental que les pueda aportar. Y por la noche película. No se puede hacer mucho más".

Terol cree que Jorge Navarro puede conseguir ser su sucesor como campeón del mundo valenciano. Y ante la pregunta del de la Pobla de Vallbona responde cómo sería su celebración perfecta: "Es un sueño que tiene Jorge y que lo puede conseguir. Está en un gran año, esperamos que pueda luchar por ese título este año. Estás en una burbuja un mes. Disfruté de ver a todo el equipo en el muro, y la celebración delante de mi grada y mi afición con mis amigos de siempre que estaban ahí bajo. Quería ganar el título y no llevaba nada preparado. Solo hacerlo en Valencia, en el circuito donde me crié en la Cuna de Campeones es un sueño hecho realidad".

Un piloto al que conoce bien, David Alonso, le pidió que describiera la curva 4 del Ricardo Tormo, la que lleva su nombre: "Es la típica curva crítica sobre todo en el mes de invierno, neumático frío, vienes de la 3, curva rápida que me gusta mucho, frenas, te tiras al vértice muy cerca del piano, que está peraltada, y luego abres un poco más. Si no tienes confianza pierdes mucho, pero cuando tienes confianza la pasas muy rápido".

Le preguntaron también por la costumbre de ponerle nombre de mujeres a sus motos, y en concreto habló de Marisol, la Aprilia de 125cc con la que se proclamó campeón del mundo. "Hay que buscar con el equipo ese positivismo para conseguir un sueño. Al final estábamos tan metidos que buscábamos nombres para darle un poco de cariño a la moto para los momentos de tensión. Marisol es la novia que mejor recuerdo, igual porque fuimos campeones del mundo".

Sobre la carrera de la Isla de Mann, con un trágico balance de pilotos fallecidos sobre un trazado fuera de los circuitos, confesó que "es otra visión de las carreras. Conozco al ganador de los últimos años porque soy probador Dunlop, pero tienes que tener sangre fría y ser muy calculador. No vas al límite como en un circuito, pero el mínimo error lo pagas caro. Yo busco la mejor seguridad en circuitos, con buen grip y luchar contra la gravedad".

Para Terol, su mejor victoria fue "la primera", con la que "he soñado desde pequeño, y cuando la consigues te acuerdas de muchos momentos". "Oír el himno en Indianapolis fue espectacular. La más chula la primera en Moto2, en Austin, me guardé fuerzas, y fue muy bonito ver al equipo celebrando en un territorio que siempre se me daba bien, América, y fue mi primera con Moto2".

Otro piloto valenciano, Iván Ortolá, le preguntó qué se le pasó por la cabeza al cruzar la línea de meta en Cheste en 2011 y saberse campeón del mundo. "Me acordé de mis padres, hermanos y familia, tras ver el sufrimiento de años y lesiones, luego de Jorge (Aspar), el equipo y mis amigos. Al final los éxitos hay que disfrutarlos con la gente con la que te has formado", explicó.

Sergio Gadea, expiloto y coétaneo de Terol, se unió a la charla y le pidió que nombrara con qué pilotos tiene especial amistad de entonces. El alcoyano recordó entonces el apoyo de la familia del de Puçol en sus inicios. "Con Sergio Gadea, por ejemplo, a su padre le debo muchísimo, al acabar la copa Aprilia tenía que pasar a Gran Premio, era muy caro y tuve la suerte que el padre de Sergio puso lo que faltaba de presupuesto, y con él tengo relación muy buena. Fuimos rivales en el Mundial, con carreras bonitas, algún momento de tensión que después no nos hablábamos porque éramos rivales. Sergio tenía gran talento para ser campéon. Guardo recuerdos muy bonitos".

¿Si tuvieras alguna oferta de Moto2 volverías a correr?, le preguntaron. "El corazón me diría que sí porque somos pilotos ganadores, pero ahora no estoy preparado. Cuando llevas tiempo parado, paré tres años y se nota, en el punto de competitividad. Físicamente estoy bien, pero psicológicamente no me veo al mismo nivel que en 2013".

Sus planes esta temporada son, "cuando se normalice todo", "seguir de probador Dunlop de neumáticos de competición con la Yamaha R1, carrera de Endurance (resistencia) con el equipo 333, un equipo fuerte, y seguir vinculado al Junior Team Aspar, del que soy asesor, y estamos disfrutando mucho con pilotos muy buenos, los resultados están siendo muy buenos, un nivel que me alegro".

"He probado de todo", contestó sobre la moto de su vida. "Con la primera que pienso es la Yamaha R1, similar a la Moto2, divertida y con potencia. He probado cosas chulas, pero me decanto por esa. Con Keanu Reeves en Cheste probé una muy extraña, con un basculante en la rueda delantera. La 500, también es muy divertida".

Terol fue el padrino de Jaume Masià, que ahora ha despuntado en Moto3, y al que ve campeón en un futuro. "Jaume tiene muchísimo talento desde pequeño. Está en un momento de madurez ideal, en un grandísimo equipo, y lo veo como candidato. El año pasado ya lo demostró, ganó su primer Gran Premio y este año estará luchando por el título".

Y sus curvas favoritas están en Cheste. "Sinceramente, no hay ninguna que me guste más, cuando vas rápido te gusta todo el circuito. De pequeño tuve una caída muy fuerte en mi curva y perdí el conocimiento, y le tenía manía, hasta que le cogí el gusto, y es la curva que más diferencia he visto de no gustarme a gustarme, y hay muchos adelantamientos, y es de las que más me gustan, esa y la parabólica, que con moto pequeña no me gustaba pero con la Moto2 o la 1000 me encantaba, y la frenada de entrada en meta.

Por último, le preguntaron cómo celebraría un título de algún piloto del Junior Aspar Team: "Importante, ponerle el número uno nada más acabar la carrera, porque ha sido el mejor, su camiseta de campeón, y en el corralito lo tiraríamos al aire, y un abrazo de energía".