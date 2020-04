Gonzalo Gobert: "Si Dorna decide que este año no cerremos el Mundial, lo acataremos"

El director del Circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, se ha sometido este viernes en directo a las pregundas de los aficionados en un encuentro virtual a través de la cuenta oficial de instagram del Circuit. Desde el pasado 13 de marzo el Circuit Ricardo Tormo está cerrado, así que Gonzalo Gobert conectó desde su casa. Estas son las preguntas que le formularon los aficionados y sus respuestas:

Pregunta: ¿cómo está? ¿Cómo lleva estos días de confinamiento?

Pues muy bien, la verdad es que me pilla en casa. Un poquito preocupado por la situación, y por supuesto siguiendo las directrices de las instituciones a rajatabla. Intentamos salir lo menos posible de casa, y nada la verdad es que estamos bien aquí encerraditos con la perrita y esperando que amaine el temporal.

Bien, como decíamos, esta sesión está dedicada a resolver las dudas que los aficionados nos han ido planteando en estos días, en estos directos y también a través de otros canales, desde las llamadas por teléfono hasta el email€ Empezamos.

¿Valdrá la entrada para 2021 en el caso de que tengamos la de este año y finalmente no hubiera Gran Premio esta temporada?

La respuesta es muy simple, por supuesto que valdrá para el año que viene. Pero bueno ya ha ocurrido ahora, nuestra primera fecha calendada para MotoGP en el Ricardo Tormo cambió, ahora estamos en el último fin de semana de noviembre y ahí se ha dado un tiempo prudencial para devolver el importe de esas entradas (hasta el 15 de abril) y en todo caso decir lo mismo. Nosotros vamos a ser absolutamente flexibles, esta es una situación complicada. Nosotros llegado el final de temporada, sea cuando sea la fecha, la entrada actual será válida para esa nueva fecha y si alguien quiere que le devolvamos el importe por el cambio de fecha pues se establecerá otro límite para devolver la entrada y ya está. La gente puede estar muy tranquila.

¿Es 100% seguro que Cheste cerrará el campeonato o pueden colocar carreras después?

Nuestra ambición, y de hecho lo pone en el contrato, es que siempre que Cheste esté en el calendario seremos la última carrera de MotoGP. Nos gusta y siempre a nivel del equipo directivo hemos dicho que eso es bueno para nosotros. Las dieciocho o diecinueve carreras que nos preceden son cada una de ellas una campaña de publicidad para nosotros. Por eso nos gusta tanto el cerrar el mundial, además de que tenemos la gala FIM Dorna de final de temporada, cuando viene por decidir es muy interesante€ En fin, tiene un montón de atractivos para nosotros. Pero obviamente este año no es un año normal. Y como no es un año normal, y nosotros somos unos socios preferentes de Dorna, la empresa organizadora del mundial (como bien dijo Carmelo Ezpeleta cuando anunció nuestra renovación con ellos y nuestra entrada en la alternancia), y entendiendo que las condiciones no son las óptimas, entendemos que tenemos que ayudar. Y si en algún momento se plantea que el mundial acabe más tarde del 29 de noviembre y tiene que haber carreras después de nosotros, pues aceptaremos esa situación, porque estamos en una situación complicada y nos tenemos que ayudar entre todos. Y lo importante es el mundial. Nuestro Gran Premio es muy importante pero lo importante es el producto, el mundial y que el campeonato salga lo menos dañado posible.

¿Tienen pensadoe realizar nuevos eventos en los años en que no haya MotoGP a partir de 2023?

Por supuesto, cuando sale toda esta historia de la alternancia entre los circuitos de la Península Ibérica (que no solo españoles, porque entraría uno portugués) yo preparé un informe para el Conseller de Educación y para el President, informándoles de la situación y dándoles un plan de contingencia, justamente para cubrir esa eventualidad. ¿Qué ocurrirá cuando no haya Gran Premio? Bueno, primero tenemos que llegar a ello, porque con esta situación veremos lo que pasa, veremos lo que pasa con esos grandes premios que van a entrar, veremos todo. Pero imaginemos que acabamos en esa alternancia. Si acabamos nosotros planteamos básicamente dos modelos. El sustituir esa gran carrera de MotoGP por otra gran carrera, que no va a ser tan potente pero otra carrera importante en el mismo entorno de fechas que está el mundial. O lo que denominamos el modelo Silverstone. La gente que siga mucho el mundo del motor y que siga al Circuito de Silverstone verá que tiene de veinticinco a treinta eventos al año. Nosotros tenemos entre quince y veinte al año. Entonces lo que haríamos sería el año que no tenemos, o coger una gran carrera como decía para sustituir MotoGP, o ampliar el número de eventos para público y tener muchos pocos que hagan también mucho. Pero bueno la gente puede estar tranquila. El Circuit tiene una tasa de uso de la pista para actividades durante el año de entre 315 y 320 días al año, seguimos teniendo demanda latente, a pesar de esto, que hemos pasado a la segunda parte del año, incluso al verano. Y nosotros seguiremos teniendo actividad y seguiremos haciendo actividades, claro.

¿Ubna opción sería albergar una prueba de Superbikes?

Está en agenda, jeje.

Un aficionado afirma que tiene su entrada para noviembre y que la pagó en efectivo en las taquillas del Circuit. Nos pregunta ¿Cómo devolverán el dinero si no hubiera Gran Premio?

Muy fácil. Cualquier problema relacionado con esto se escribe a tickets@circuitricardotormo.com. Y ahí tendrá que enviar una copia de la entrada, lo validarán y se le devolverá el dinero. En cualquier caso, hemos habilitado la asistencia telefónica desde el Circuit. Si tienen un problema nos mandan un e-mail y lo solucionaremos.

¿Cuándo piensan hacer tandas para aficionados?

Es difícil contestar esa pregunta ahora mismo porque la Generalitat decretó el cierre primero de todas las instalaciones deportivas, después de toda la actividad económica. Hasta que eso no se abra no podemos saber dónde estamos. Aprovecho para decir que la primera tanda popular que hay calendada ahora mismo que yo veo factible, sería de coches el 14 de junio. Y después nos tendríamos que ir ya a unas tandas privadas, no del circuito, el 11 de julio con Racing 100. En todo caso al aficionado yo le diría lo mismo, que nos escriba a info@circuitricardotormo.com con la pregunta y se le contestará en cuanto sepamos dónde estamos y cuál es la situación.



¿Hay pensamientos de retomar los tests de F1 en un futuro?

A nosotros nos encanta el motorsport, y cuanto más arriba del todo mejor. Entendemos que la Fórmula 1 es, junto con MotoGP, lo máximo. Y si dejaron de haber entrenamientos de F1 en el circuito no fue por nuestra culpa. Fue porque la FIA y la FOM (la Formula One Management, la organización que dirige la Fórmula 1) estimaron que era bueno para ellos cortar esos entrenos privados justamente para ahorrar costes. Y de hecho claro que ahorran costes. Ahora mismo es la Fórmula 1, la FIA junto a los equipos, quien decide a qué circuitos van a entrenar, pero han restringido tanto esos entrenamientos que realmente no hay sitios para ello. Aun así, de vez en cuando, el día o el día y medio que tienen para hacer la rodada publicitaria pues algunas veces vienen al circuito porque en fin nuestro circuito (está mal que lo diga yo porque soy el director€) está muy cuco, está muy bonito, y muy bien cuidado, y muy bien pintadito. Pues vienen y a veces nos contratan, pero marginal totalmente. Ojalá en el futuro vuelvan a abrir los entrenamientos de F1 y vuelvan. Y si vuelven pues estaremos ahí con la caña de pescar.

¿Habrá Cuna de Campeones este año?

Básicamente nosotros tenemos claro que este no es un año normal. Nosotros también tenemos claro que esto va a tener repercusiones económicas, y como sabéis todos los aficionados los deportes del motor son muy bonitos y muy espectaculares, pero son caros. Yo he hablado personalmente con los presidentes de ambas federaciones, de motociclismo y automovilismo, españolas y con las valencianas y les he dicho mi parecer. Y mi parecer es que este año hay que hacerlo, tenemos que tener actividad deportiva y nosotros desde el circuito vamos a tener actividad deportiva, lo que nos permitan las instituciones cuando abran, pero vamos a reducir la carga de carreras y vamos a reducir el número de eventos seguro. Y en ese sentido decir que ahora mismo justamente estamos trasladando hacia la segunda parte del año la actividad. La Cuna, como bien saben muchos de los aficionados, una de sus categorías corre con el FIM CEV, y la prueba del FIM CEV que hay calendada para finales de mayo en el Circuit a lo mejor se tiene cancelar. Si se cancela ya estamos hablando con los responsables del FIM CEV para a lo mejor hacer dos carreras en el segundo FIM CEV del Circuit. Pero vamos, la respuesta, queremos hacer carreras este año, claro que sí, no podemos dejar un año en blanco, pero va a ser un año más corto evidentemente. No solo más corto, sino que lo vamos a acortar para los pilotos, para los padres de los pilotos, para los equipos, para que esto sea un poquito menos gravoso en este año tan complicado.

Jordi Alberola pidió a Gobert que contase la anécdota de cuando te confundieron con Anthony Gobert€

Yo antes de estar desempeñando las funciones de director del Ricardo Tormo, estuve de director de explotación de la instalación, el que alquilaba la pista, las salas, etc. Y entonces yo estaba en contacto con muchísimos jefes de equipo del mundial y del mundial de superbikes. Y lo que ocurrió fue que un día me quería mandar un e-mail el responsable de una escudería de superbikes y mandó un e-mail a míster Gobert. Y lo vio un periodista y pensaba que era que ese equipo quería firmar a Anthony Gobert, que era un piloto australiano que como todos sabéis corrió sobre todo superbikes, y supersport. Y bueno, fue bastante gracioso, llegó a salir en alguna publicación italiana como el malentendido. Fue una historia graciosa.

En los medios de comunicación hemos estado leyendo posibles cambios de calendarios en otras competiciones que podrían suponer nuevas carreras en Valencia.

Básicamente le estamos dando un pequeño zafarrancho al calendario. Ya he dado alguna clave antes. No lo sabemos todavía pero pinta que el FIM CEV de final de mayo se trasladará. Nuestra propuesta, la que hay ahora mismo encima de la mesa, es juntarlo con el segundo FIM CEV, que lo tenemos el 6, 7 y 8 de noviembre, y entonces hacer dos carreras en ese evento. Que en un momento dado, sería un final potente para un año raro.

Después vamos a trasladar también una prueba que teníamos con la Copa Clio y el Campeonato de Resistencia al último fin de semana de agosto. El CIV con el MotoDes sigue estando calendado el 11, 12 y 13 de septiembre. Final de septiembre, 25, 26 y 27, siguen en pie el Racing Weekend con el CET (Campeonato de España de Turismos) y el Campeonato de España de F4 (recordar a los aficionado que nosotros competimos ahí con nuestra escuela, la Fórmula de Campeones).

Y después nos vamos ya a final de octubre con una carrera a la que yo le tengo mucho cariño, la NASCAR con los camiones, que con el tema del coronavirus la tuvimos que quitar de la fecha que tenía a finales de abril y está el 31 de octubre y 1 de noviembre.

6, 7 y 8 de noviembre tendremos el FIM CEV, y como todo el mundo sabe, 27, 28 y 29 de noviembre es la nueva fecha provisional para MotoGP. Nosotros la damos como hecha, pero puede ocurrir, como he dicho antes, que tengamos que ser flexibles con Dorna y si tenemos que ser flexibles con Dorna por supuesto lo seremos, y haremos lo que haga falta por ayudar, porque es un año para ayudarnos entre todos.

Y decir por último que la venta de entradas para el Gran Premio, por si alguien entra, está suspendida y lleva suspendida desde que empezó todo este asunto, porque justamente nos estamos esperando a que nos den una fecha "fija", o más fija, o más confirmada si queréis, para poder ponerlas a la venta. No queremos vender una fecha que luego vaya a volver a cambiar. En cuanto lo sepamos lo anunciaremos todo y la gente que nos sigue por redes se enterará seguro.

¿Cuál es la mejor forma para acceder a las ofertas de trabajo del Circuit?

Bueno, el Circuit es una empresa pública. Realmente no ha cambiado la plantilla desde que yo estoy ahí. Se cogen colaboraciones para las carreras, tanto comisarios, que hay una bolsa de comisarios con licencias federativas, como colaboraciones que surgen normalmente a través de empresas de trabajo temporal o de empresas proveedoras de servicios. Pero bueno, si la gente quiere que nos mande el e-mail a info@circuitricardotormo.com y vemos, en la medida de lo posible que pensemos, pues lo podemos redistribuir. Pero es lo que he dicho, el circuito no ha cambiado su plantilla en los últimos diez o quince años.

Habitualmente a los pilotos que han ido pasando por los encuentros virtuales en instagram del Circuit Ricardo Tormo se les que nos hagan una pregunta para nuestro próximo invitado. Así, el último valenciano campeón del mundo de motociclismo, Nico Terol dejaba esta pregunata para el director del Circuit: ¿Qué evento tienes en mente como primer evento chulo que hará en el circuito cuando pase todo el confinamiento?

Como el evento no lo podemos controlar porque no podemos controlar la fecha en que la situación se va a normalizar, pues no es un evento. Debo decir que hay cositas en el disparadero chulas y que a lo mejor caen en la zona de eventos chulos que no están confirmados y no podemos comentar. Pero a lo mejor caen en la zona que se abre la ventana, porque como he dicho seguimos teniendo demanda latente de alquiler de pista. Entonces eso por ahí contestado, y depende de dónde caiga será más interesante o menos. Pero sí que a nivel del Circuit tenemos una iniciativa muy chula, y que no necesariamente necesita de estar todos congregados, pero que yo creo que nos unirá y empujará un poco el ánimo de todos, y nuestra querencia por el automovilismo y motociclismo sobre todo. Y que pondremos en marcha en cuanto esto vuelva un poquito a la normalidad y se enterarán todos los aficionados porque será mayormente por redes sociales y telemáticamente.

Por su parte, Gobert dejó también una pregunta para Héctor Garzó, que será el próximo entrevistado por el Circuit Ricardo Tormo: me parece un máquina, me parece un tipo súper profesional con la cabeza bien amueblada y le deseo todo lo mejor este año. Mi pregunta para Héctor va por la línea técnica, porque me encanta preguntarles siempre a los pilotos. Él se ha subido en una MotoE y se ha subido ahora en una Moto2, y me gustaría que me dijese lo mejor y lo peor de cada una de las dos.